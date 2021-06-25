名家論壇》黃創夏／要抵抗中共，就給台灣疫苗！

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這些說法都對，但絕不是關鍵因素，如果這個世界上各國都是如此的知恩圖報和心懷善念，早就是世界大同、天下太平了。
真正重要的因素，當然是國際大格局的趨勢和需求。
在送出250萬劑莫德納疫苗之後，美國AIT、白宮發言人的發言、國務院的網站、還有美國白宮國安會的推文，都大張旗鼓向世界宣告，美國幫忙台灣了，其中，國務院推文是以BNT為例說：「美國觀察到，台灣在取得疫苗上，受到不公平的對待！」而國安會寫的更是直接，大意是：「美國證明了當台灣面臨迫切需要之時，美國保證的支持一定會到！」
《華盛頓郵報》的專欄作家羅金更是直接以「要抵抗中國，就給台灣疫苗」為題，直接挑明了說美國專程給台灣疫苗，還大張旗鼓，就是特別挑讓中國最敏感的台灣當標竿，告訴全世界，拜登的主要國際戰略訴求：「美國回來了！」在「疫苗外交」的國際主戰場上，美國一登場，就氣勢磅薄！
既然美國的立場如此明確，想要擺脫過去被共產主義陣線硬生生綁架進到「東歐體系」的立陶宛，當然要趁這個時候表達，對同樣是在惡鄰居霸權之下的處境感同身受，也同樣是堅定追求民主自由的國家，所以人飢己飢，對台伸出援手，相信美國老大哥看了一定也感到窩心，更可能會聯合英、法、德‧‧‧考慮接納立陶宛加入歐盟的心願。
在這樣的國際大格局之下，蔡英文總統帶領著她的外交團隊，因勢利導之下，掌握自己的戰略性、不可取代的獨特重要性，在「疫苗外交」的國際大格局當下，解決台灣內部因為疫苗欠缺造成的危機，這一手，漂亮！
國民黨的一些人真是笨蛋，如果看得懂國際的大格局，就該不吝於給蔡英文和她的外交團大大聲喝采，然後以身為對國家人民忠誠的在野黨姿態，詢問很多人民都想知道的問題：危機處理的很漂亮，但是身為國際防疫模範生，有超過500多天時間在準備，為什麼還會有「危機」會發生而必須緊急來處理？
坦白說，看到蔡英文和她的外交團隊的努力，還有陳時中與指揮中心的焚膏繼晷，以及第一線防疫人員的不眠不休‧‧‧怎麼會在充分準備足足有500多天之下，一個「 華航-諾富特 」破口，病毒就好像如入無人之境，瞬間突破所有防線，直接進入巷戰？
負責統籌的「大本營」，行政院長蘇貞昌等人，難道就可以當作沒事嗎？
特別預算編了340億元要買疫苗，政府也說買了2891萬劑，可是目前到手的只有「111.66萬劑」，只到採買總量的「3.8%」，台灣目前到手的共有「485.66萬劑」，其中「374萬劑」是蔡英文和她的外交團隊的貢獻，佔了「77%」，花的時間僅僅才一、二十天！
看到這些，蘇貞昌難道不需要給個交代？
而國民黨連問對問題都不會，也是很差勁！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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