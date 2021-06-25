跟監月餘台南警破獲暴利兄弟茶 犯嫌舊業重操活該被逮
台南四分局偵查隊24日破獲一起覬覦工地利益賣「兄弟茶」犯行，經過1個多月的追蹤調查蒐證，發動專案查緝行動，順利逮捕隨機找尋工地犯案之犯嫌，並查扣強賣茶葉一批。
記者林怡孜/台南報導
2021-06-25 11:00:40
台南市政府警察第四分局偵查隊於上（５）月在查訪工地調查發現，有不明人士在建築工地以一斤約15,000元金額要求購買兄弟茶，工人擔心若未購買工地可能遭受破壞，因此心生畏懼向犯嫌購買半斤裝茶葉1包以應付。經循線擴大清查，發現犯嫌專挑中小型建築工地為下手目標，犯案範圍不僅安平地區，還擴及大台南等其他區域之工地，於是結合第三分局、佳里分局、刑事警察大隊偵四隊共同偵辦，初步專案小組已掌握在工地強賣兄弟茶之惡質犯行有高達10件之多，目前正持續擴大清查中。
本案昨日展開查緝行動，順利查獲李姓(52年次)和邱姓(68年次)犯嫌，2人均為台南人，現場並起獲茶葉2.5斤兄弟茶犯罪工具。經調查發現李姓主嫌20年前也曾同樣犯下罪行入獄，如今又重操舊業，不知悔改。許多建築工地對於「兄弟茶」之犯罪行為都敢怒不敢言，幾乎都選擇花錢消災了事方式不敢報案，警方發現茶葉成本1斤僅新台幣500元，犯嫌轉賣高價暴利令人咋舌。李姓與邱姓兩名犯嫌犯案得手案件5件，另有5件未遂，恐嚇取財不論既遂與未遂將一併偵處。第四分局也呼籲民眾如有相關類似犯罪案件，應勇於出面舉報，勿掉入犯罪圈套。