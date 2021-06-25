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再開防疫會議！蘇貞昌盯市場專案　感謝日本再援台疫苗

▲蘇貞昌今早再召開防疫會議，並感謝日本再度援助台灣疫苗。（圖／行政院提供）
▲蘇貞昌今早再召開防疫會議，並感謝日本再度援助台灣疫苗。（圖／行政院提供）

記者黃宣尹／台北報導

2021-06-25 11:18:49

行政院長蘇貞昌今（25）日召開政院防疫會議，聽取指揮中心指揮官陳時中、農委會主委陳吉仲、醫福會執行長王必勝的疫情報告。由於已出現數起市場群聚事件，指揮中心建議加強果菜批發市場外圍攤商的防疫措施，針對此一市場專案，蘇貞昌也請指揮中心與農委會和地方政府多加協調配合。

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針對日本外務大臣茂木敏充今天上午表示將追加提供100萬劑AZ疫苗給台灣，蘇貞昌除了代表台灣民眾表達對於日本政府的感謝之意，也感謝外交團隊的努力。而本月底美國政府致贈臺灣的莫德納疫苗也將完成檢驗，蘇貞昌請指揮中心和地方政府規劃好配送和新增類別的造冊，有效率地讓下一波擴大施打對象迅速完成疫苗接種。

另外由於近來幾個國家都發生Delta病毒株迅速傳播的事件，甚至有許多已經解封的國家又遭遇到第二波疫情，指揮中心建議將列為高風險國家的入境者，採取更嚴格的隔離措施，入境後即送往集中檢疫所。蘇貞昌表示，無論是面對哪一種變種病毒株，確實做好隔離檢疫和個人防疫措施，才是圍堵疫情擴散之道，蘇貞昌也請各部會嚴陣以待。

針對許多醫療院所每日的疫苗殘劑造成處置困擾，蘇貞昌也請指揮中心與各縣市政府討論使用原則，並於下午指揮中心記者會中公布。

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為避免浪費，您認為是否能讓不在造冊名單上的其他人施打呢？

是，每一劑疫苗都該充分應用
否，應該要依照中央規定順序
95.68%4.32%
2021-06-24-2021-06-27
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