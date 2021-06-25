再降及時雨！日本再捐100萬劑AZ疫苗　外交部感謝

日本外務大臣茂木敏充於今（25）日在記者會中宣布，將追加援贈約100萬劑AZ疫苗協助台灣對抗新冠肺炎疫情，疫苗預定於七月中旬之前運抵台灣。這是繼本月4日捐贈我方124萬劑AZ疫苗之後，日方對我國的第二波援助，外交部表達誠摯感謝。





我是廣告 請繼續往下閱讀

外交部指出，目前全球疫情依然嚴峻，國際疫苗供貨短缺，值此艱難時期，日方率先伸出援手，於本月4日送來第一波及時雨，展現日本對我國的堅定友誼及高度重視，在我國內引起熱烈迴響。接續又有美國及立陶宛相繼援贈疫苗與我國並肩對抗疫情，顯見抗疫之路可能漫長，但是台灣並不孤單。





外交部指出，台日雙方長期以來互助合作，彼此遭遇困難時均能立即相互扶持、挺身相助，這種患難與共的精神已經深植雙方民心，形成雙邊友誼最佳典範。日本參議院於本月11日首度全院一致通過決議，支持台灣參加世界衛生大會（WHA）；隨後日本首相菅義偉於13日在G7峰會上也表明，支持台灣以觀察員身分參與WHA。5月我國疫情升溫後，日本各界許多友人都公開表達支持台灣取得疫苗。此次日方再以實際行動追加捐贈台灣100萬劑疫苗，彰顯及時救援的人性光輝，也印證台日深厚友情堅定不移。









