COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

再降及時雨！日本再捐100萬劑AZ疫苗　外交部感謝

▲日本外務大臣茂木敏充25日宣布，將再提供台灣100萬劑AZ疫苗。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本外務大臣茂木敏充25日宣布，將再提供台灣100萬劑AZ疫苗。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

記者呂炯昌／台北報導

2021-06-25 11:29:59

日本外務大臣茂木敏充於今（25）日在記者會中宣布，將追加援贈約100萬劑AZ疫苗協助台灣對抗新冠肺炎疫情，疫苗預定於七月中旬之前運抵台灣。這是繼本月4日捐贈我方124萬劑AZ疫苗之後，日方對我國的第二波援助，外交部表達誠摯感謝。

我是廣告 請繼續往下閱讀

外交部指出，目前全球疫情依然嚴峻，國際疫苗供貨短缺，值此艱難時期，日方率先伸出援手，於本月4日送來第一波及時雨，展現日本對我國的堅定友誼及高度重視，在我國內引起熱烈迴響。接續又有美國及立陶宛相繼援贈疫苗與我國並肩對抗疫情，顯見抗疫之路可能漫長，但是台灣並不孤單。

外交部指出，台日雙方長期以來互助合作，彼此遭遇困難時均能立即相互扶持、挺身相助，這種患難與共的精神已經深植雙方民心，形成雙邊友誼最佳典範。日本參議院於本月11日首度全院一致通過決議，支持台灣參加世界衛生大會（WHA）；隨後日本首相菅義偉於13日在G7峰會上也表明，支持台灣以觀察員身分參與WHA。5月我國疫情升溫後，日本各界許多友人都公開表達支持台灣取得疫苗。此次日方再以實際行動追加捐贈台灣100萬劑疫苗，彰顯及時救援的人性光輝，也印證台日深厚友情堅定不移。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

為避免浪費，您認為是否能讓不在造冊名單上的其他人施打呢？

是，每一劑疫苗都該充分應用
否，應該要依照中央規定順序
95.68%4.32%
2021-06-24-2021-06-27
家用快篩試劑套組上市，你有意願去買來檢測嗎？

家用快篩試劑套組上市，你有意願去買來檢測嗎？

繼續作答
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀