AIT處長酈英傑將離任！蔡英文親頒「大綬景星勳章」致謝

美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）將卸任，總統蔡英文今（25）日於總統府內頒發「大綬景星勳章」，感謝酈英傑任內對台美關係顯著貢獻。蔡英文致詞時表示，酈英傑在台灣很受歡迎，不只因為外交上有許多具體的成果與努力，也是因為台灣人都感受到他真誠、坦率的性格。

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蔡英文致詞首先談到，她今天非常高興看到台積電創辦人張忠謀、美台商會以及AIT幾乎全員都到場，讓她感受到過去一段期間以來，台美關係的共同努力與進步。

蔡英文說，過去幾年來，酈英傑在外交圈的活躍表現有目共睹，不僅台灣走透透，也與她一同出席過許多重要場合、接待過許多美國重要訪賓，2周前大家才一起跟訪台的3位美國參議員見面，宣布美國提供75萬劑疫苗的好消息。

蔡英文接著說，經過酈英傑以及許多台美外交官員和各界的努力，上周運抵台灣的疫苗數量，超過原先宣布的3倍，相信那天酈英傑一定為達成任務而開心，「雖然他的表情被口罩和墨鏡遮住了」。

蔡英文說，酈英傑和台灣有難得的緣分，除了三度以外交官員身份派駐台灣，更早在40多年前就來過台灣宣教，身為台灣的老朋友，他非常理解台灣社會對台美關係的重視跟期待。酈英傑就任曾提出4個增進目標，包含增進台美安全合作、增進台美經濟商業關係、增進台灣在全球社會的角色與增進台美人民的關係，這2年多的任期，酈英傑不只成功達成這4個增進，還讓台美關係突飛猛進。

蔡英文說，從台灣美國事務委員會更名、美國國務院大幅放寬對台交往準則，到對台軍售的常態化，提高訪台官員的層級，都讓國人感受到台美關係的顯著進展。另外，最近疫苗提供，未來幾周要召開的TIFA會談，以及TCTF持續擴大規模、議題，這些具體成就，都不斷深化台美關係，這就是真朋友真進展。

蔡英文表示，酈英傑在台灣很受歡迎，不只因為外交上的努力，也是因為台灣人都感受到他真誠、坦率的性格。酈英傑跟當年來台宣教一樣，騎著腳踏車在台灣的大街小巷穿梭，在AIT臉書上也看到酈英傑夫婦到訪台南騎著腳踏車被民眾拍到的紀錄，相信這幾年，酈英傑的知名度越來越高，被發現請求簽名的機會也增加了許多。

蔡英文最後表示，2年來因為酈英傑處長在社群上相當活躍，AIT的臉書也更加活潑，讓更多台灣人注意到AIT提升台美關係的成果，像穿著AIT背心的照片如果再加上比個讚，就完全台灣化。在他離任前，自己要頒授「大綬景星勳章」，感謝他對台美關係的努力和貢獻，也代表台灣人民表達對他卸任的不捨，「更要邀請您與您的夫人隨時回來看看老朋友，吃碗您喜歡的芒果冰，就如您說的，台灣不會離開您，我們會持續一起見證台美友誼的進展」。