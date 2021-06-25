好心肝特權打疫苗調查報告出爐 議員批：只能看30分
北市好心肝診所特權打疫苗遭北市重罰200萬，北市政風處已完成調查報告，但給議員的卻是僅有5頁的「精簡版」，若想看完整版只能限時30分鐘，還不能拍照錄影，引發市議員不滿
記者呂炯昌／台北報導
2021-06-25 12:13:02｜2021-06-25 12:15:19
針對市議員質疑，向北市府調閱「好心肝診所疫苗施打問題完整報告書」受限一事，北市府回應表示，目前全案已進入司法調查，調閱相關文件資料需經過檢察官同意。依據司法院大法官釋字第325號解釋、第585號解釋、內政部90年6月5日(90)台內民字第9004896號函釋及國家機密保護法，議員調閱需以召開秘密會議或不公開方式，並於市議會指定場所，以不遮蔽文件內容方式提供閱覽。
市府指出，已與市議會協調，依循慣例將20多頁報告全文及附件內容，一併提供議員於議長室參閱，由於全案已進入司法，得知訊息後不得對外透露。本次報告總共11位議員查閱，時間均參酌文件內容及議員人數進行安排，若議員認為時間不夠，亦可再協商，本公平及合理原則彈性調整。
政風處長沈鳳樑表示，過去市府與議會針對密件公文調閱慣例，就是將一份完整的調查報告放在議長室，再由議會自行決議讓議員閱讀的方式，不能抄錄、攝影與限時30分鐘也是議會訂下的慣例。
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