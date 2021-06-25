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P聯盟／李盈鋒加盟新北國王　GM毛加恩讚：像萬能瑞士刀

▲「新北女婿」李盈鋒加盟新北國王，盼成球隊萬能活棋。（圖／圖／新北國王提供）
▲「新北女婿」李盈鋒加盟新北國王，盼成球隊萬能活棋。（圖／圖／新北國王提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-06-25 12:08:08

P.LEAGUE+ 新成立的新北國王增添禁區戰力，今（25）日宣佈28歲前鋒「新北女婿」李盈鋒正式加盟。新北國王總經理毛加恩表示，很開心李盈鋒的加入，他會是球隊一名萬能的「瑞士刀」，相信新賽季的表現會讓球迷眼睛為之一亮。

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李盈鋒擁有出色的機動性，能裡能外的多元得分手段，以及不俗的籃板掌握力，在105學年度UBA創下預賽15場全數雙十紀錄，賽季繳出19.5分、16.9籃板奪得得分、籃板雙冠王頭銜。第15季SBL選秀會加盟富邦勇士籃球隊，第17季改披高雄九太科技籃球隊戰袍，本季首度來到P. LEAGUE+ 戰場，成為「國王護衛軍」的一員。

▲「新北女婿」李盈鋒(右)加盟新北國王，新北國王總經理毛加恩。（圖／圖／新北國王提供）
▲「新北女婿」李盈鋒(右)加盟新北國王，新北國王總經理毛加恩。（圖／圖／新北國王提供）
 

「我們觀察盈鋒有一段時間了，他擁有非常好的手感、穩定的中距離，以及出色的外線能力，身兼３、4號的他，會是小球戰術上的一枚活棋，」毛加恩說道，「李盈鋒也有很出色的運動能力，快攻隨時都能帶給球迷showtime，這是我們球隊非常需要的能量，相信他新賽季的表現會讓大家驚艷。」

李盈鋒表示，非常感謝高中、大學一路上教練帶領他成長，以及臺北富邦勇士總教練許晉哲當年選秀會上的肯定、九太科技這2季的栽培。因為老婆是新北人的關係，自己也成為「新北女婿」，很開心能夠加盟新北國王，現在不只能守護家人，還要更努力守護家園。疫情期間也不停歇的在家中自我訓練，盼能夠扮演好球隊賦予的任何角色，以偶像臺北富邦勇士前鋒蔡文誠為目標持續邁進，成為像他一樣「無所不能」的球員。

▲「新北女婿」李盈鋒(右)加盟新北國王。（圖／圖／新北國王提供）
▲「新北女婿」李盈鋒(右)加盟新北國王。（圖／圖／新北國王提供）
 

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