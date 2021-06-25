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美女主播施打「莫德納疫苗」　老公留言洩接種原因

▲正妹主播陳家頤接種莫德納疫苗。（圖／陳家頤臉書）
▲正妹主播陳家頤接種莫德納疫苗。（圖／陳家頤臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-06-25 12:09:28｜2021-06-25 12:19:20

35歲台視美女主播陳家頤2019年嫁給同事王李中彥，昨（24日）她在臉書發文透露自己打了新冠肺炎疫苗，接種卡顯示她打的是「莫德納（Moderna）」，而施打原因也因老公的留言呼之欲出。

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▲陳家頤有雙水汪汪的大眼，外型亮麗。（圖／陳家頤臉書）
▲陳家頤有雙水汪汪大眼，外型亮麗。（圖／陳家頤臉書）
陳家頤寫下：「我打完了，換你們囉！拚疫苗覆蓋率，再怕打針也要勇敢衝一波！宇美町式打法又快又方便，還在準備深呼吸就打完了，醫師下針太快就像龍捲風，接下來紀錄疫苗施打日記！」並呼籲輪到的人快去施打，不要猶豫，保護自己也保護家人。

▲陳家頤已經打完疫苗。（圖／陳家頤臉書）
▲陳家頤已經打完疫苗。（圖／陳家頤臉書）
▲陳家頤已經打完疫苗。（圖／陳家頤臉書）
照片中，陳家頤手臂上貼膠布，手拿接種卡，眼尖的網友發現她施打的種類為「莫德納」疫苗，加上老公王李中彥留言：「老婆辛苦了，希望這劑能好好保護『你們』」，猜測她可能是第六類孕婦身分，才可以選擇打AZ或莫德納。

而今上午，陳家頤和王李中彥也在夫妻粉專證實懷孕喜訊，不少粉絲驚喜獻上祝福。針對粉絲對打疫苗有所遲疑，陳家頤說：「合格疫苗都是有保護力的，不用刻意挑牌子，除非本身對特定疫苗成分有過敏，醫師會幫你評估，不用怕，打起來就對了！」

▲台視「主播CP」陳家頤（右）、王李中彥分享懷孕喜訊。（圖／陳家頤臉書）
▲台視「主播CP」陳家頤（右）、王李中彥分享懷孕喜訊。（圖／陳家頤臉書）
中央流行疫情中心指揮官陳時中表示，為顧及孕婦、胎兒及多重健康狀況考量，建議孕婦施打疫苗前，應與醫師就風險效益詳細評估，再選擇適合的廠牌進行接種；並建議曾因接種疫苗或任何注射治療後發生急性過敏反應者，接種後請於接種處或附近留觀至少30分鐘，一般民眾則至少留觀15分鐘，並自我密切觀察15分鐘，以利即時處置該類急性過敏反應。（編輯：楊穎軒）

▲新冠肺炎疫苗接種後注意事項。（圖／高雄市政府提供）
▲新冠肺炎疫苗接種後注意事項。（圖／高雄市政府提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

為避免浪費，您認為是否能讓不在造冊名單上的其他人施打呢？

是，每一劑疫苗都該充分應用
否，應該要依照中央規定順序
95.68%4.32%
2021-06-24-2021-06-27
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