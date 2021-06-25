北市府傳駐衛警確診　議員建議柯文哲接受快篩、隔離

台北市議員陳怡君今（25）日表示，接獲市府內部員工爆料，指市府負責市長安全駐衛警日前確診，目前已居家隔離。她

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陳怡君表示，經向北市警察局索資詢問，證實有一名保安大隊駐衛警確診。由於該駐衛警為台北市保大支援市府駐衛警同仁，負責工作是市長安全警衛與市政大樓公共安全維護，因此造成市府員工人心惶惶，不少同仁均已居家隔離中。陳怡君怒批，就算市長不怕死，也不應在府內蓋牌，讓府內公務人員提心吊膽上班。她建議，柯文哲應儘速快篩、隔離。

陳怡君表示，該駐警隊警員本月曾於6月4日、17、18日上班之後確診，市長未公開確診足跡，倘若該名確診駐警有與市長、黃副市長接觸，那市長及副市長不是應該要快篩及自主管理嗎？市府雖有部分員工已居家隔離，但不少員工仍照常上班，也對自身安危感到擔心。