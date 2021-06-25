藍營執政縣市遞件申購疫苗　江啟臣：中央會讓地方買嗎？

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江啟臣表示，疫苗是國人最關心、需要的，中央政府的責任是讓想打疫苗的人都能打到，但相當諷刺的是，台灣的狀況是疫苗不夠、政府的佈署落後，導致民間團體、慈善團體、私人企業，甚至地方政府需要跳出來為人民爭取疫苗。
他指出，很多藍營縣市首長心急如焚，5月就提出希望中央可以授權地方政府採購，「中央不急、地方很急、人民更急」，但中央政府態度非常消極，甚至讓人感覺是官僚心態，令人失望。
江啟臣說，政府佈署落後應該趕快補救，不應找一堆理由。採購疫苗圍繞在BNT或大陸代理商的問題上根本是轉移焦點，政府責任是爭取其他可行管道，趕快加購、加買。他指出，要達到免疫的疫苗施打覆蓋率起碼要7成以上。
他說，全世界先進國家加購疫苗速度比我們快多了，美國加購莫德納疫苗2億劑、歐盟加購1.5億劑、韓國直接代工、日本也加購5千萬劑、澳洲加購2千5佰萬劑等，這才是超前佈署。
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