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藍營執政縣市遞件申購疫苗　江啟臣：中央會讓地方買嗎？

▲國民黨募集了20萬個醫療級口罩，提供給全國各地計程車司機工會等。（圖／國民黨提供）
▲國民黨募集了20萬個醫療級口罩，提供給全國各地計程車司機工會等。（圖／國民黨提供）

記者余祥／台北報導

2021-06-25 12:40:18｜2021-06-25 12:40:37

新冠肺炎本土疫情持續蔓延，國民黨執政的南投、雲林、花蓮及台東縣委託盛弘醫藥今（25）日正式向中央地件申請自購500萬劑BNT疫苗，國民黨主席江啟臣表示，地方政府急著要採購疫苗，中央政府會讓地方政府買嗎？還是又將防疫、疫苗當政治，最後又甩鍋給兩岸關係？別的國家政府積極布局，只有我們政府在民間去做的時候還在擋、在卡。

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全國三級防疫警戒再度延長至7月12日，但疫苗量仍不足，鴻海創辦人郭台銘、台積電日前獲政府授權向德國BNT洽購1000萬劑疫苗，國民黨執政縣市也向中央申請自購疫苗。

江啟臣表示，疫苗是國人最關心、需要的，中央政府的責任是讓想打疫苗的人都能打到，但相當諷刺的是，台灣的狀況是疫苗不夠、政府的佈署落後，導致民間團體、慈善團體、私人企業，甚至地方政府需要跳出來為人民爭取疫苗。

他指出，很多藍營縣市首長心急如焚，5月就提出希望中央可以授權地方政府採購，「中央不急、地方很急、人民更急」，但中央政府態度非常消極，甚至讓人感覺是官僚心態，令人失望。

江啟臣說，政府佈署落後應該趕快補救，不應找一堆理由。採購疫苗圍繞在BNT或大陸代理商的問題上根本是轉移焦點，政府責任是爭取其他可行管道，趕快加購、加買。他指出，要達到免疫的疫苗施打覆蓋率起碼要7成以上。

他說，全世界先進國家加購疫苗速度比我們快多了，美國加購莫德納疫苗2億劑、歐盟加購1.5億劑、韓國直接代工、日本也加購5千萬劑、澳洲加購2千5佰萬劑等，這才是超前佈署。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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