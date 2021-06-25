酈英傑、谷立言將離任　民進黨：誠摯感謝為台美關係付出

對於美國在台協會處長酈英傑（Brent Christensen）及副處長谷立言（Raymond Greene）即將離任，民進黨發言人謝佩芬今（25）日表示，酈英傑處長、谷立言副處長在任期間，台灣與美國間的關係更上層樓，民進黨誠摯地感謝他們為台美關係的付出。

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謝佩芬回顧，過去三年多，美國國會在朝野的支持下，通過多項法案，包括《台灣保證法》、《台北法》、《亞洲再保證倡議法》等，充分顯示美國對台灣的支持是跨黨派的共識。

謝佩芬進一步回顧，在2018年《台灣旅行法》通過後，總統蔡英文同年「同慶之旅」過境美國休士頓期間，也公開造訪美國太空總署（NASA）的詹森太空中心（Johnson Space Center）等單位，成為首位進入美國聯邦機構的我國現任總統。而隨著台美關係持續深化，蔡英文出訪過境美國期間的行程規劃與媒體採訪也在雙方互信基礎上持續正常化。另外，副總統賴清德也於2020年以候任副總統的身分赴美參加一年一度的「國家祈禱早餐會」，顯示台美之間近年所累積的堅實互信基礎。

謝佩芬說，過去這段日子，美國時任衛生部長阿薩爾（Alex Azar）、美國時任國務院次卿克拉克（Keith Krach）、前參議員陶德（Chris Dodd）、前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、前副國務卿史坦柏格（James Steinberg）、現任參議員達克沃絲（Ladda Tammy Duckworth）、現任參議員蘇利文（Daniel Scott Sullivan）及現任參議員昆斯（Christopher Andrew Coons）等相繼訪台，顯示了台灣與美國間在各個層面更深的合作與進展。

謝佩芬說，美國國務院今年也修訂台美官員交往限制，新的交往準則更鼓勵台美官員往來。今年年初，駐美大使蕭美琴更成為1979年以來，台灣首位受到正式邀請，代表台灣政府出席拜登總統就職典禮的官員。同時，我國多位駐外代表，也與當地的美國大使密切往來。而「北美事務協調委員會」，也正名為「台灣美國事務委員會」，讓台美之間的往來更加密切。

謝佩芬強調，民進黨除了感謝美國持續對台軍售外，最近G7峰會、美日峰會、美韓峰會及歐美峰會，都相當重視台海議題，因此「台海和平穩定的重要性」出現在各大峰會的聲明中。在其他領域，台灣與美國也簽署了「台美經濟繁榮夥伴對話合作瞭解備忘錄」、「美台基礎建設融資及市場建立合作架構」、「AIT-TECRO衛生合作備忘錄」、「5G安全共同宣言」及「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」等，讓台灣與美國為區域繁榮及和平共盡一份心力。

謝佩芬補充，在全球疫情嚴峻的時刻，台灣尤其感謝美國近期捐贈250萬劑疫苗，讓台灣人倍感溫暖，正是患難見真情、台美真友情的最具體展現。

謝佩芬說，蔡英文政府與民進黨一向致力於深化與理念相近的民主國家的關係，美國更是台灣重要的好朋友。民進黨是我國唯一在華府設有駐美代表處之政黨，民進黨長期經營，和美國行政、立法、智庫等各界皆保持良好關係。民進黨國際部亦於酈英傑處長在AIT服務期間，積極強化交流。回顧酈英傑處長、谷立言副處長任內台美關係全方面的進展，我們更加相信，「真朋友真進展」不僅是一句口號，更真實地反映了台美之間的友好情誼，民進黨誠摯地感謝兩位傑出外交官的貢獻，民進黨也將會一如既往，在酈英傑處長與谷立言副處長奠定之基礎上，持續深化台美關係的發展。