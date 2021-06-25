五月天低調行善捐ZOLL呼吸器　醫護人員感動致謝

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▲▼亞東醫院的醫護人員拍攝影片向五月天致謝。（圖／翻攝亞東醫院社會工作室YouTube）

辛苦了，大家加油，我是五迷，幫不上什麼忙，但我承諾我會盡一切努力防疫，用力宅在家

謝謝醫護人員，謝謝相信音樂、謝謝五月天

我五迷我驕傲，謝謝五月天。