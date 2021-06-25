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五月天低調行善捐ZOLL呼吸器　醫護人員感動致謝

▲五月天低調捐贈亞東醫院ZOLL呼吸器。（圖／相信音樂提供）
▲五月天低調捐贈亞東醫院ZOLL呼吸器。（圖／相信音樂提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-06-25 13:11:26｜2021-06-25 13:16:32

全台疫情持續升溫，第三級警戒延長至7月12日，許多藝人見到醫療物資短缺，紛紛自掏腰包捐贈防疫物資。而五月天日前低調行善，默默捐出9箱ZOLL呼吸器，亞東醫院收到捐贈後，也特別拍攝影片感謝五月天。

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亞東醫院日前在YouTube官方頻道上傳了一支52秒的短影片，片名為「亞東醫院感謝五月天捐贈ZOLL可移動式呼吸器」，影片裡先是以文字顯示「感謝五月天帶來溫暖而有力的支持」，接著呼吸治療師、急診醫學部副主任等該醫院的醫療人員都出面致謝，他們在影片中直言，ZOLL呼吸器功能很完善，能減少病人暴露在高風險環境的機會，在運送病人時相對安全許多，非常感謝五月天的暖心捐贈。

▲亞東醫院的醫護人員拍攝影片向五月天致謝。（圖／翻攝亞東醫院社會工作室YouTube）
▲▼亞東醫院的醫護人員拍攝影片向五月天致謝。（圖／翻攝亞東醫院社會工作室YouTube）
▲亞東醫院的醫護人員拍攝影片向五月天致謝。（圖／翻攝亞東醫院社會工作室YouTube）
影片發布後，五迷們（五月天粉絲名）也紛紛在影片底下留言：「辛苦了，大家加油，我是五迷，幫不上什麼忙，但我承諾我會盡一切努力防疫，用力宅在家」、「謝謝醫護人員，謝謝相信音樂、謝謝五月天」、「我五迷我驕傲，謝謝五月天。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。



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