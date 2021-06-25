感謝日本再贈疫苗　蘇貞昌歸因「國人的善良和打拚」

我國新冠肺炎疫情仍持續，疫苗成為國人最關切的問題，今（25）日早上傳來日本將再贈送台灣100萬劑疫苗，行政院長蘇貞昌稍早在臉書發文表示，日本總計提供台灣超過220萬劑疫苗，已接近台灣一成人口數，他要誠摯感謝日本以及居中努力的外交團隊和民間友人。

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蘇貞昌說，今天早上得知日本政府即將再提供台灣100萬劑COVID-19疫苗的好消息，加上6月4日來台的疫苗，日本總計提供台灣超過220萬劑疫苗，數量接近台灣一成人口數，「我要誠摯感謝日本、以及居中努力的外交團隊和民間友人」。

蘇貞昌也談到，上週末已到貨，來自美國提供的250萬劑疫苗，最快將在下禮拜完成檢驗程序、開始配送。7月1日起，攸關國家關鍵基礎設施與高風險接種人員，將會列入優先接種對象，高風險縣市也將納入計程車司機、外送員、攤商賣場超商的人員等，同時政府也將開始為65歲以上長者施打疫苗。

蘇貞昌說，去年疫情爆發時，政府除了保護國人、也盡力將防疫物資提供給各國，只因為那正是台灣該做的事。今年我國遭逢困難，也看到來自美國、日本、立陶宛的熱情相助。正因為國人的善良和打拚，台灣在國際社會上才能享有一席之地，才能與理念相近的盟友相扶持、共患難，再次感謝所有對台灣伸出援手的朋友。