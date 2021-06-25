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打第3劑疫苗以對抗變種病毒株？張上淳：學理上效果更佳

▲中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今（25）日出席記者會，說明國內防疫等事宜。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今（25）日出席記者會，說明國內防疫等事宜。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-06-25 14:59:15｜2021-06-25 15:07:13

國外COVID-19變種病毒株持續盛行，國外興起施打第三劑疫苗以加強抗體的聲音。對此，中央流行疫情指揮中心今（25）回應，就學理上施打第三劑確實有更好的防範效果，目前專家小組也會注意相關訊息。

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指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳指出，某些疫苗對病毒變異株的效果有下降的話，再追加一劑，把抗體效價提高，就疫苗學來說，確實有更好的防範效果；針對是否需要打第三劑，各國與疫苗大廠也都持續有再進行相關臨床試驗。

張上淳表示，過去國外有器官移植的病人打了疫苗的效果較差，可能打第一劑沒有反應，打第二劑好一些，打了第三劑看到的效果又更好，在國際上也有相關研究結果發表。

 張上淳說，針對第三季是用一樣的抗原，還是用不同的，目前國外幾個疫苗大廠也有在進行相關臨床，專家小組也都有注意到這些訊息，未來也會隨時對指揮中心提供一些建議，讓指揮中心有所準備。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
100%0%
2021-06-25-2021-06-28

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
0%100%
2021-06-25-2021-06-27

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
40%60%
2021-06-25-2021-06-27
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