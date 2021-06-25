打第3劑疫苗以對抗變種病毒株？張上淳：學理上效果更佳
國外COVID-19變種病毒株持續盛行，國外興起施打第三劑疫苗以加強抗體的聲音。對此，中央流行疫情指揮中心今（25）回應，就學理上施打第三劑確實有更好的防範效果，目前專家小組也會注意相關訊息。
記者賴志昶／台北報導
2021-06-25 14:59:15｜2021-06-25 15:07:13
指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳指出，某些疫苗對病毒變異株的效果有下降的話，再追加一劑，把抗體效價提高，就疫苗學來說，確實有更好的防範效果；針對是否需要打第三劑，各國與疫苗大廠也都持續有再進行相關臨床試驗。
張上淳表示，過去國外有器官移植的病人打了疫苗的效果較差，可能打第一劑沒有反應，打第二劑好一些，打了第三劑看到的效果又更好，在國際上也有相關研究結果發表。
張上淳說，針對第三季是用一樣的抗原，還是用不同的，目前國外幾個疫苗大廠也有在進行相關臨床，專家小組也都有注意到這些訊息，未來也會隨時對指揮中心提供一些建議，讓指揮中心有所準備。
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