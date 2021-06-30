促進人與代謝的連結！居家運動靠「它」體內環保淨空

5月中旬以來，台灣進入空前的防疫警戒，在疫苗普打之前，國人恐仍得長時間宅起來，避免外頭任何可能的風險，不僅逛街、看電影等戶外活動得暫停，就連三餐也通通得在家解決，在各種活動度降低的情況下，雖然有人會透過居家運動、健身來增加活動量，但整天宅在家，一不小心就會怠惰，看準近來台灣民眾在意體內環保訴求，知名保健食品品牌葡萄王研發出自家「康普茶」，紅茶菌發酵，加入鳳梨酵素和菊苣纖維，幫助促進新陳代謝不費力。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲知名健康生技品牌葡萄王研發出自家「康普茶」，加入鳳梨酵素和菊苣纖維，幫助促進新陳代謝不費力。（圖／NOWnews拍攝）

× ▲知名健康生技品牌葡萄王研發出自家「康普茶」，加入鳳梨酵素和菊苣纖維，幫助促進新陳代謝不費力。（圖／NOWnews拍攝）

在活動度降低的情況下，除了喝水，其實也可以透過促進體內環保的飲品來輔助，像是國外火紅的康普茶，以茶湯加糖為基底，它既不是茶、也不是酒，而是加入紅茶菌的自然發酵飲品，口感酸甜解膩，因為有添加益生菌（或是紅茶菌母），容易到達消化道，創造有利好菌生長的環境，曾受到Lady Gaga、瑪丹娜、葛妮絲派特洛等歐美明星青睞，近期更紅到連韓團BTS、全智賢都在喝。





▲國內知名保健食品品牌葡萄王搭上康普茶熱潮，不僅承襲既有元素，還使用了 自有紅茶菌發酵、鳳梨酵素、乳酸菌濾液、双纖配方，促進體內新陳代謝 。（圖／shutterstock）

× ▲國內知名保健食品品牌葡萄王搭上康普茶熱潮，不僅承襲既有元素，還使用了 自有紅茶菌發酵、鳳梨酵素、乳酸菌濾液、双纖配方，促進體內新陳代謝 。（圖／shutterstock）

而近來國內知名保健食品品牌葡萄王搭上康普茶熱潮，不僅承襲既有元素，還使用了自有 紅茶菌發酵、鳳梨酵素、乳酸菌濾液、双纖配方，促進體內新陳代謝，加上清新爽口的滋味，更適合近來連日高溫，與親朋好友視訊運動之後，一起品出屬於夏天的健康滋味。



