中火取得特照爭議 藍綠黨團互批視法律於無物

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國民黨團書記長陳政顯指出，縣市合併前，小台中與台中縣在建築興建方面各吹各的調，但民國100年升格直轄市後，為了整體的都市發展，開始有了都市設計審議的機制，這個制度運作了十年下來，不僅讓各類建築物符合基礎建築規範，也逐漸讓城市的美學的概念落實到公私部門大小建築案，帶動城市的發展與居住品質，使台中成為全國第二大都市。
然而，經濟部日前用走後門的方式，讓台電中火興建燃氣機組可以用特照，免除都市設計審議，竟然有以前蓋中火時也沒有都市設計審議的說法，這實在是有夠荒唐滑稽。當現代社會與國民的價值觀，都認知到蓋建築物不能亂蓋，要符合都市發展策略且要有都市美學時，我們的經濟部居然要回到過去沒有法令的時代，這顯然就是民進黨的意志凌駕於法制之上，視法律於無物。
民進黨團總召謝明源、幹事長林德宇表示，盧秀燕將個人意志凌駕於法制之上，視法律於無物的也是盧秀燕，盧秀燕上任至今市府就中火案一再濫權違法，不僅未能遵守依法行政的基本原則，更屢次藉扭曲法令、恣意擴權來操弄中央地方對立的戲碼。
謝明源表示，電廠核發特種建照也是自國民黨執政時期就有的做法，過去如此現在也是如此，包括協和、大潭、通霄、興達、林口、大林、核一到核三廠，均申請特照，台中新增燃氣計畫並非特例，更無特權。
林德宇強調，讓已通過環評的中火燃氣機組即早上線，市府勿再擴權阻擋 ，「早一天燃氣、早一天減煤」，國民黨也不要再政治凌駕法治。