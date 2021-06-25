永慶房產集團揪甘心！業界最高7千萬挺加盟店數位轉型

國內房仲第一品牌永慶房產集團，首開業界先例，推出「戰勝疫情積極轉型」加盟店補助方案，挹注7,000萬元經費，堪稱房仲業界最高規格！不僅全力相挺永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產加盟店東長，更透過「向贏家學習」、「建構安心賞屋環境」、「行銷數位轉型補助」三大內容，協助加盟店轉型，提前布局後疫情時代。





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為了支援加盟店數位轉型，強化網路行銷能力，善用總部的數位智能工具，三大升級方案中「行銷數位轉型補助」提供兩大回饋，讓加盟店依自身需求做選擇。「行銷系統現金抵用卷」透過永慶房產集團各項行銷系統產品的折抵，如：實境找房、i智慧系統、i行動系統等，幫助加盟店創造大量「客源」和「房源」，進一步轉換成實質的業績收入；若是加盟店本身已經有足夠的系統產品，則可選擇「現金補貼」，補貼金額將自7月起逐月提供。





另外，在7至9月將有一系列績優加盟店的報導和線上課程，同時因應市場變化，提供即時趨勢分析和策略建議，「向贏家學習」方案可以幫助店東長即時調整經營方向。永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成指出，永慶加盟體系特有的分享文化，在疫情下更顯價值，目前總部已擷取近50位疫情期間績優店東長的成功心法，從經營管理、服務客戶等面向切入，讓各店能學習效法。而績優店東長開設的線上課程，將分享集團科技和系統的實務操作，協助第一線經紀人開發與銷售，創造穩健業績。





面對疫情持續變種，未來的日常將是與疫情和平共處，因此加盟總部將協助優化服務流程「建構安心賞屋環境」，不僅持續優化和開發線上賞屋服務，更推動「兩罩一套」防疫服務標準作業（防護面罩、口罩、一次性手套)，並直接提撥200萬元預算，採購防護面罩贈送全台加盟店，降低接觸傳染風險，全力守護客戶和第一線經紀人的健康。





莊志成總經理補充，市場需求一直都在！永慶直營體系因為善用科技優勢、快速應變，即使在疫情嚴峻的雙北地區，6月份第三周業績和4月疫情前相比，業績已回升6成、帶看量回升5成、進案量回升8成。此外，疫情三級警戒期間已有加盟店業績恢復以往水準、甚至不降反升，都是因為善用數位資源，成功掌握商機。





永慶房產集團加盟事業處董事長劉炳耀表示，疫情終究會過去，現階段我們帶領店東長一起共戰，把這場疫情化成轉型變革和向上提升的契機，運用科技和行銷的優勢，面對市場挑戰，再創高績效，畢竟市場是留給準備好的人！



