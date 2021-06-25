特企／兒科醫師與五寶媽雙推薦　從育兒同時自信做自己

照顧好寶寶的健康，同時能自信從容地兼顧育兒、家庭、生活、職場，是許多新世代媽咪嚮往並努力實踐的育兒新思維。根據2021年媽媽育兒大調查顯示，九成媽咪認同配方奶粉可作為育兒幫手、降低育兒壓力，並有近六成媽咪會以「貼近母乳」為配方奶粉挑選標準。全球知名嬰幼兒營養品大廠美強生以「母乳」為啟發，推出含有「MFGM乳脂黃金膜」與「A2蛋白」的旗艦配方，禾馨婦幼診所莊佳韻醫師說明，這兩個成分可提供貼近母乳的原生黃金保護，為寶寶打造健康體質，支持媽咪們「給寶寶最像自己的營養和保護，同時也能自由地做自己！」知名五寶媽網紅-林叨囝仔（陳珮芬）分享：「聰明選擇育兒幫手」是她「身為五個孩子的媽，卻沒有媽媽味」的關鍵！





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配方奶粉怎麼選？五寶媽網紅林叨囝仔首重「貼近母乳」與「原生保護力」

五寶媽網紅-林叨囝仔表示她非常支持哺餵母乳，但也不排斥使用配方奶粉做輔助，特別在兼顧工作上很有幫助，不管是以前專職保險業務員，或是現在斜槓為部落客，經常需要出外拜訪或開會，在第一年全母乳哺餵結束後更需要選擇一個好的配方奶粉來顧好寶寶健康，也讓自己更有餘裕掌握工作！在挑選配方奶粉上，五寶媽陳珮芬說配方奶粉得具備貼近母乳的營養成分；其次，要能幫助寶寶培養原生保護力、奠定良好體質；另外林叨囝仔也表示她會優先選擇國際知名品牌，因為這些國際大廠通常具有更多科學實證，創新研發能力也更強，也是她安心選擇「美強生純睿3」的關鍵！





源自母乳啟發，美強生純睿獨特MFGM乳脂黃金膜 + A2蛋白，為寶寶打造原生黃金保護

MFGM乳脂黃金膜：蘊含100+ 種母乳活性蛋白 ，為寶寶奠定好體質，安心接觸外在環境！

歷經多年科學研發，美強生於今年推出全新旗艦配方「美強生純睿3幼兒成長配方」，訴求給寶寶更加貼近母乳的營養和保護，旗艦配方中含兩大獨特成分「MFGM乳脂黃金膜」與「A2蛋白」。莊佳韻醫師解釋，這兩大成分皆是母乳中的珍貴營養素，「MFGM乳脂黃金膜」是包覆於母乳乳脂外層的三層膜結構，在膜體表面富含神經鞘磷脂等5大類磷脂質 、免疫球蛋白、乳鐵蛋白等100種以上母乳活性蛋白1，可幫助寶寶由內而外奠定良好體質，培養更貼近母乳的原生保護力，讓媽媽可放心地讓寶寶接觸外在環境。





A2蛋白：更加貼近母乳的蛋白結構，天然溫和不刺激，寶寶輕鬆適應免擔心！

美強生純睿3幼兒成長配方選用了純粹A2蛋白乳源，更加貼近母乳，天然溫和不刺激，親和好消化，寶寶能輕鬆銜接適應。莊佳韻醫師說明，一般牛奶蛋白中包含A1蛋白和A2蛋白，A2蛋白相較於A1蛋白更加貼近母乳，因為人類母乳中僅含A2蛋白、幾乎不含A1蛋白；此外，A2蛋白結構獨特，不像A1蛋白容易釋放刺激因子，所以A2蛋白對於寶寶的消化更加友善、親和好適應 。





A2蛋白乳源相當珍貴，只有基因純正的A2乳牛，才能產出不含A1蛋白的A2蛋白乳，而A2乳牛需透過基因檢測分辨，飼養期間須確保A2乳牛不會和一般A1乳牛混合繁殖，並經過層層檢測把關，才能確保獲得最純粹的A2蛋白乳。基因純正的A2乳牛稀少，僅佔西方乳牛的30% 。





MFGM乳脂黃金膜 + DHA強強聯手，助寶寶學習力加倍！

除了顧好寶寶體質，為孩子打造好的原生保護力外，五寶媽的陳珮芬也分享，三歲以前她也會特別注意營養補充，確保寶寶有好的學習發展！莊佳韻醫師建議可選擇含有「MFGM乳脂黃金膜」的配方，科學研究顯示當MFGM乳脂黃金膜與DHA共同作用時，可以幫助學習網絡發展更完善，相較於僅提供DHA，有助寶寶學習力加倍 ！





給寶寶最像妳的，同時做妳自己！

嚴選貼近母乳、科學實證配方奶粉，堅持找到自己的從容育兒態度

美強生純睿3幼兒成長配方不僅給寶寶更貼近母乳的原生黃金保護，更要成為媽咪們的育兒之路上有力的後盾，支持媽咪們自信地做自己想做的，不管是家庭育兒，還是工作、健身、維持興趣愛好，美強生純睿要「給寶寶最像妳的，同時能自由地做妳自己」！五寶媽陳珮芬非常認同美強生純睿3的品牌理念，即便身負照顧五個孩子的重任，但她依舊能在家庭、自我、工作間取得平衡，呼籲媽咪們就算升格成為媽媽，生活變得更加忙碌，透過聰明選擇配方奶粉等育兒輔助，還是能當好媽媽，同時從容做自己！





莊佳韻醫師也呼籲媽咪以母乳做為寶寶的營養來源，但若在哺育母乳遇到挑戰，需洽詢專業醫護人員，若需配方奶粉做為母乳輔助，不妨選擇含有貼近母乳的營養成分，如：MFGM乳脂黃金膜、A2蛋白，給予寶寶原生黃金保護力，陪伴寶寶健康快樂長大。



