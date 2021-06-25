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日本再捐100萬劑AZ！受惠美國、日本疫苗總數達474萬劑

▲今（25）日日本外相茂木敏充表示，日本政府繼捐贈124萬劑AZ疫苗後，將再捐100萬劑AZ給台灣。由於日本的善舉，讓台灣疫苗總數來到2455萬劑，其中透過美國、日本捐贈的疫苗就有474萬劑。（圖/NOWnews製表）
▲今（25）日日本外相茂木敏充表示，日本政府繼捐贈124萬劑AZ疫苗後，將再捐100萬劑AZ給台灣。由於日本的善舉，讓台灣疫苗總數來到2455萬劑，其中透過美國、日本捐贈的疫苗就有474萬劑。（圖/NOWnews製表）

記者孫唯容/綜合報導

2021-06-25 14:26:57｜2021-06-25 14:29:47

又傳出疫苗好消息！今（25）日日本外相茂木敏充表示，日本政府繼捐贈124萬劑AZ疫苗後，將再捐100萬劑AZ給台灣。由於日本的善舉，讓台灣疫苗總數來到2455萬劑，其中透過美國、日本捐贈的疫苗就有474萬劑。

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根據指揮中心資料，台灣採購的國際疫苗包含1000萬劑AZ疫苗、505萬劑莫德納、COVAX平台的476萬劑AZ疫苗，加上日本政府先前捐贈的124萬劑，以及今天宣布的100萬劑，再加上美國政府捐贈台灣的250萬劑莫德納疫苗，讓總體疫苗數量來到2455萬劑。

台灣在3月3日迎來首批疫苗抵台，是向AZ韓國原廠購買的11.7萬劑，接下來透過COVAX平台獲得約60.69萬劑AZ疫苗，隨後莫德納莫德納疫苗也在5月28日、6月18日兩批接連到貨，共有39萬劑。目前由台灣政府自行購買並到貨的疫苗總數量約為111.39萬劑。

美國、日本政府在看見台灣社區疫情居高不下後，日本政府率先宣布捐贈疫苗給台灣，並在6月4日運抵124萬劑AZ疫苗，6月6日美國3位聯邦參議員訪台後宣布捐贈75萬劑，最後加碼到250萬劑莫德納疫苗，該批疫苗已經在20日抵台，由美國在台協會（AIT）處長酈英傑與陳時中親高舉感謝牌親自接機。到了今天日本政府再宣布要送給台灣100萬劑AZ，預計7月中以前抵台，讓台灣受惠於美國、日本的疫苗總數來到474萬劑。

台灣若希望達到群體免疫，低標最少要60%的人口接種疫苗，約為1400萬人打到疫苗，以2劑都接種完畢的情況下，需要約2800萬劑疫苗。台灣自行購買的外國疫苗約為1981萬劑，加上國產疫苗的1000萬劑，恰好能通過最低標準，不過國產疫苗能量產的期程尚未定案。

現在加上美國、日本的捐贈共474萬劑，讓台灣社會能更快速達成群體免疫，向成功抗疫更近一步。

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您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
100%0%
2021-06-25-2021-06-28

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
0%100%
2021-06-25-2021-06-27

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
40%60%
2021-06-25-2021-06-27
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