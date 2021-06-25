日本再捐100萬劑AZ！受惠美國、日本疫苗總數達474萬劑

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台灣在3月3日迎來首批疫苗抵台，是向AZ韓國原廠購買的11.7萬劑，接下來透過COVAX平台獲得約60.69萬劑AZ疫苗，隨後莫德納莫德納疫苗也在5月28日、6月18日兩批接連到貨，共有39萬劑。目前由台灣政府自行購買並到貨的疫苗總數量約為111.39萬劑。
美國、日本政府在看見台灣社區疫情居高不下後，日本政府率先宣布捐贈疫苗給台灣，並在6月4日運抵124萬劑AZ疫苗，6月6日美國3位聯邦參議員訪台後宣布捐贈75萬劑，最後加碼到250萬劑莫德納疫苗，該批疫苗已經在20日抵台，由美國在台協會（AIT）處長酈英傑與陳時中親高舉感謝牌親自接機。到了今天日本政府再宣布要送給台灣100萬劑AZ，預計7月中以前抵台，讓台灣受惠於美國、日本的疫苗總數來到474萬劑。
台灣若希望達到群體免疫，低標最少要60%的人口接種疫苗，約為1400萬人打到疫苗，以2劑都接種完畢的情況下，需要約2800萬劑疫苗。台灣自行購買的外國疫苗約為1981萬劑，加上國產疫苗的1000萬劑，恰好能通過最低標準，不過國產疫苗能量產的期程尚未定案。
現在加上美國、日本的捐贈共474萬劑，讓台灣社會能更快速達成群體免疫，向成功抗疫更近一步。