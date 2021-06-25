女星向後重摔在地　「尿液隱約噴出」動不了

台灣疫情持續延燒，疫情指揮中心呼籲民眾進行居家防疫，沒事不要外出。歌手彭佳慧近來待在家陪小孩，沒想到卻發生摔倒意外，她在社群媒體上發文直言：「聽到骨頭撞擊的聲音，尿液也隱約噴出。」嚇壞許多人。

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彭佳慧在臉書發文提到吃完晚餐與女兒聊天時，女兒做了一隻手撐在餐桌上，雙腳收起，騰空10幾秒的動作，她也躍躍欲試，「我跟著她的動作做，接著我整個人騰空的往後摔在地上，這時候的我，聽到我骨頭撞擊的聲音，尿液隱約也噴出，痛到我眼淚嘩啦嘩啦的流，一直叫著貝拉、貝拉，她還在我旁邊以為我裝痛...後來才發現，我是真的痛到無法動彈。」

▲▼彭佳慧發文提到在家摔倒。（圖／翻攝彭佳慧臉書）

後來兒子從房間裡跑出來，叫妹妹拿冰袋給彭佳慧，自己則是拿了枕頭讓她躺在原地，還貼心地要她別動並詢問要不要叫救護車，「這時候的我，邊流眼淚邊看著兄妹倆蹲在我旁邊，一個眼淚直流、一個鎮定陪著，突然間我覺得無比安慰。」最後彭佳慧也不忘報平安：「我沒事了，疫情期間不要佔用醫療資源。」以及「宅在家裡運動還是要注意安全。」