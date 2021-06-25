P聯盟／雄親上課了！ 得分王塔克老師轉戰高雄鋼鐵人
P.LEAGUE+首季年度得分王、助攻王等囊括多項大獎的夢想家洋將塔克，新賽季將改批鋼鐵戰袍，新成軍的高雄鋼鐵人今(25)日發布重磅消息，塔克正式與鋼鐵人簽約。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-06-25 14:43:26｜2021-06-25 14:54:24
31歲的塔克（Anthony Tucker）來自美國明尼蘇達，上季為夢想家出賽17場，表現優異，繳出場均27.9分、兩分球命中率達5成2，單場平均可送出5.6次助攻，籃板方面，也有平均8.1個，身手全面，曾單季兩度締造大三元。塔克成績單上擁有多項聯盟紀錄與獎項，包含年度得分王、助攻王、首位獲選單月最有價值球員的洋將、單場最多12次助攻紀錄與單場最多10個三分球進球等。此外，塔克場上出色的球技常讓對手看望塵莫及，彷彿球場上的教師，因此贏得球評、網友對其尊稱「老師」美名。
塔克新賽季將披上高雄鋼鐵人戰袍。高雄鋼鐵人球團GM鄭明元表示，高雄鋼鐵人球團非常欣賞塔克全能的身手，經過多次溝通，終於成功爭取到塔克加盟，希望塔克能夠融入總教練貝瑞的戰術體系，維持上季優異的外線手感與場上絕佳的傳球視野，於球隊扮演指揮官角色。球隊也冀望塔克，作為征戰職業籃球多年的老大哥，能夠協助球隊培養年輕本土球員，帶領高雄鋼鐵人征戰新賽季，全力協助球隊打出佳績。
與高雄鋼鐵人正式簽約，人在美國的塔克表示，很興奮加入一支全新的球隊，他也很感謝夢想家以及球迷們的照顧，他過去在ABL澳門黑熊隊時就認識高雄鋼鐵人總教練貝瑞，先前對方極力邀請加盟，他知道教練期待他於場上、場下都能領導球隊，希望新賽季可以打出最高水準的球賽。他也透露，聽到許多關於高雄的美好，他迫不期待要感受高雄粉絲的熱情，「感謝高雄鋼鐵人給我機會，台灣粉絲，我回來了！」。