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力挺防疫人員 藝人澎恰恰送澎派便當超暖

▲藝人澎恰恰有感於防疫人員辛勞，自掏腰包力挺前線防疫人員，準備100份燒臘便當親送烏日林新醫院(圖／烏日林新醫院提供2021.6.25)
▲藝人澎恰恰有感於防疫人員辛勞，自掏腰包力挺前線防疫人員，準備100份燒臘便當親送烏日林新醫院(圖／烏日林新醫院提供2021.6.25)

記者柳榮俊/台中報導

2021-06-25 14:44:29

新冠肺炎疫情三級警戒延長至7月12日，守在防疫第一線的醫護人員，今(25)日藝人澎恰恰有感於疫情嚴峻時期防疫人員的辛勞，自掏腰包力挺前線防疫人員，準備100份燒臘便當親送烏日林新醫院，澎恰恰親切表示，「這只是我一些小小的心意，希望可以幫您們打氣，對醫護人員致敬，想把這份愛心送到醫院，辛苦了！」。

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烏日林新醫院醫療部長李傑哲醫師親自表達感謝，在疫情艱困的時期，澎恰恰發揮愛心親自送燒臘便當到烏日林新醫院，並且相當關心醫護人員，這些便當將會發送至辛苦的第一線醫護、快篩站的同仁，以及檢驗量非常大的檢驗科，中午就能立即享用便當，讓大家能夠補充營養，繼續加油守護民眾健康。

 

醫師李傑哲表示，許多第一線人員為防疫、為民生堅守工作崗位，烏日林新醫院為COVID-19的專責醫院，除了肩負醫療照護的重任外，也配合台中市政府設立快篩站、更深入社區的企業機構進行「企業快篩」，能及早發現無症狀感染者，及早預防病毒擴散，讓防疫作業更加落實。

 

澎恰恰分享「希望能夠透過一己之力，帶來正面能量！」烏日林新防疫團隊，也興奮地分享說，「以前吃晚餐的時候都會看他的節目，沒想到現在吃到他送的便當，很奇妙的感覺」、「吃到美味的便當滿足。」

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民調中心

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
100%0%
2021-06-25-2021-06-28

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
0%100%
2021-06-25-2021-06-27

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
40%60%
2021-06-25-2021-06-27
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

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