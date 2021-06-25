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今晚衝嗎？／那些年一起追過的偶像！郭鬼鬼大秀小豬珍藏

▲派翠克，海產共同主持的全新談話性節目《今晚衝嗎？》，本周要帶各位回顧那些年我們一起瘋過的偶像。
▲派翠克，海產共同主持的全新談話性節目《今晚衝嗎？》，本周要帶各位回顧那些年我們一起瘋過的偶像。

新媒體行銷處/綜合報導

2021-06-25 15:00:00｜2021-06-25 15:41:36

 派翠克，海產共同主持的全新談話性節目《今晚衝嗎？》，本周要帶各位回顧那些年我們一起瘋過的偶像。
由派翠克，海產共同主持的全新談話性節目《今晚衝嗎？》，本周要帶各位回顧那些年我們一起瘋過的偶像！邀請到最會致敬的模仿Youtuber蕭志偉，與助理主持鬼鬼和主持人們一起「話當年」，看看四人小時候的偶像們都是哪些人，以及還要靠模仿來確認對偶像的愛！

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曾參加第一屆《超級模王大道》的八弟蕭志偉，從小就展現出模仿天賦，除了曾模仿新聞人物「來來哥」之外，2014年更憑藉一支「不用手穿褲子」影片在國際爆紅，讓至還登上美國 CNN 新聞。但別看蕭志偉搞笑、模仿功力一流，其實從以前就上傳影片積極曝光自己，連海產都透露「其實從以前就看過八弟」，而八弟也現場即興來一段演出，逗樂其他三人。

而既然本周主題是「那些年我們一起追過的idol」，當然就要分享一下自己瘋狂的追星經驗。八弟就說他以前很喜歡看《終極》系列偶像劇，別看現在頭髮短短的，以前可是曾留過把劉海集中到額頭前面、模仿汪大東的髮型，但實在與現在的髮型相差太遠，讓超多粉絲完全無法想像。

郭鬼鬼也透露自己以前的偶像就是「亞洲舞王」羅志祥，更大放秀出自己的羅志祥收藏，包括籃球火撲克牌、羅志祥全專輯，甚至連書也沒漏掉，「當時還很瘋的去牌簽唱會，每一張專輯裡面都有簽名」，不僅觀眾超吃驚，在場其他三名男士也看傻了眼，直呼「真的是小豬鐵粉」。

談到最喜歡的經典歌部分，海產就忍不住手癢現場直接自彈自唱偶像劇《薰衣草》的主題曲《花香》；而八弟則是模仿起知名本土劇《台灣霹靂火》中之名角色劉文聰的經典台詞「我就送你一桶汽油跟一根火柴」，讓觀眾看了大爆笑。

《今晚衝嗎？》目前於每週4晚間9點，在《NOW電玩》臉書，《酷瞧Coture》臉書、Youtube頻道直播，喜愛的網友別忘了多多支持按讚，並留言互動一起衝一波爆聊。



 派翠克，海產共同主持的全新談話性節目《今晚衝嗎？》，本周要帶各位回顧那些年我們一起瘋過的偶像。


由派翠克，海產共同主持的全新談話性節目《今晚衝嗎？》，本周要帶各位回顧那些年我們一起瘋過的偶像！邀請到最會致敬的模仿Youtuber蕭志偉，與助理主持鬼鬼和主持人們一起「話當年」，看看四人小時候的偶像們都是哪些人，以及還要靠模仿來確認對偶像的愛！

曾參加第一屆《超級模王大道》的八弟蕭志偉，從小就展現出模仿天賦，除了曾模仿新聞人物「來來哥」之外，2014年更憑藉一支「不用手穿褲子」影片在國際爆紅，讓至還登上美國 CNN 新聞。但別看蕭志偉搞笑、模仿功力一流，其實從以前就上傳影片積極曝光自己，連海產都透露「其實從以前就看過八弟」，而八弟也現場即興來一段演出，逗樂其他三人。

而既然本周主題是「那些年我們一起追過的idol」，當然就要分享一下自己瘋狂的追星經驗。八弟就說他以前很喜歡看《終極》系列偶像劇，別看現在頭髮短短的，以前可是曾留過把劉海集中到額頭前面、模仿汪大東的髮型，但實在與現在的髮型相差太遠，讓超多粉絲完全無法想像。

郭鬼鬼也透露自己以前的偶像就是「亞洲舞王」羅志祥，更大放秀出自己的羅志祥收藏，包括籃球火撲克牌、羅志祥全專輯，甚至連書也沒漏掉，「當時還很瘋的去牌簽唱會，每一張專輯裡面都有簽名」，不僅觀眾超吃驚，在場其他三名男士也看傻了眼，直呼「真的是小豬鐵粉」。

談到最喜歡的經典歌部分，海產就忍不住手癢現場直接自彈自唱偶像劇《薰衣草》的主題曲《花香》；而八弟則是模仿起知名本土劇《台灣霹靂火》中之名角色劉文聰的經典台詞「我就送你一桶汽油跟一根火柴」，讓觀眾看了大爆笑。

既然本周的來賓是超狂模仿者八弟，那麼怎麼可以不讓八弟在節目中小露一下模仿功力呢？在鬼鬼的許願下，蕭志偉現場即興模仿起了台北市長柯文哲，不論是抓頭的小動作、還是口頭禪「我想是這樣啦」，八弟全都唯妙唯肖的完美重現。似乎是被八弟的演技刺激到，派翠克也不甘示弱的模仿起香港男星陳冠希，鬼鬼和海產笑得超開心。

另外，八弟前陣子在個人 Youtube 頻道中上傳了一支一口氣模仿43名人唱《手牽手》的影片，影片中八弟展現出畢生的模仿功力。八弟在節目中透露，影片拍攝完全一鏡到底沒有剪接，但也因為難度之高整整錄了兩天。雖然不能在節目上完整模仿所有人，但八弟在節目現場也快速的模仿了費玉清、蘇貞昌、金門王等人物，讓其他三人大聲拍手叫好。

《今晚衝嗎？》目前於每週4晚間9點，在《NOW電玩》臉書，《酷瞧Coture》臉書、Youtube頻道直播，喜愛的網友別忘了多多支持按讚，並留言互動一起衝一波爆聊。

 

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