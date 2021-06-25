名家論壇》李兆立／柯文哲疫苗政策的四大錯誤

對於所有掌握執政權的政治人物來說，每一場重大事件，是危機還是轉機，所取決的往往不是「說得多好」，而是「做了多少」。





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相信許多人都有觀察到，自從疫情突破邊境管制，讓台灣陷入全國三級警戒以來，擁有醫療背景的台北市長柯文哲，包括直指中央疫苗準備不足，增調醫護人力支援，研判疫情升溫路徑，以及提出疫苗施打的超前部署，幾次出擊都成功讓柯聲勢一路看漲。





然而，這個趨勢最近兩週卻出現逆轉，柯市長的熱門關鍵字，從「超前部署」和「清零」，變成了「好心肝」、「禾馨」、「振興醫院」、「高嘉瑜」、「北農」和「台北畜產」，而這些關鍵字的背後都指向同一件事，就是疫苗施打的亂象。





短短一個多月來，柯文哲從快速累積好評到加速累積負評，最重要的轉折點，看來就是疫苗。事實上，台北市政府的疫苗施打政策，從公共治理的角度來看，確實出現了四大錯誤：





第一，並未如同當初所宣稱的，做足疫苗施打的超前部署。





柯市長在本土疫情剛升溫時，確實憑藉著過去的醫療專業指出了許多關鍵，特別是台灣缺乏疫苗這點，最後也讓中央不得不承認缺失。





但大家也知道，疫苗從購入到施打，不只中央要努力，一旦疫苗到貨，地方政府也須確保疫苗儘速順利地施打在最需要的人身上。





關於這點，台北市也確實率先於6/2公佈了「大量疫苗快打計畫」，計畫內容包括「與39家合約醫院協作擴大施打」、「增加服務據點」、「設立大型接種站」和「機動施打」，也都大獲好評。





問題是，當疫苗抵台後，台北市疫苗施打的各種亂象，反而凸顯了柯市府並未依照這項計畫施打。





舉例來說，如果有事先與39家合約醫院建立完善的協作機制，怎麼會一再出現「特定診所疫苗數量一再增加」、「施打名單並非優先對象」的亂象？





同樣的，疫苗剛開打的幾天所爆發的「大排長龍群聚」和「長者烈日曝曬」亂象，凸顯了當初的「機動施打」和「大型接種站」並未有效實施。結果，說好的啟用「台北小巨蛋」沒有下文，反而是「高雄小巨蛋」變身成疫苗接種站廣受好評。





台北市放著好好的計畫不用，造成一堆疫苗亂象，招致民怨與批評，真的該怪自己。





第二，對疫苗施打設置錯誤的KPI。





沒有照著自己的計畫落實超前部署，第一線的施打現場當然就會出現更多混亂和拖延，台北市衛生局也會更加疲於奔命。





當第一線陷入忙亂，該做的是調整步伐及好好把關，但柯市長卻反其道而行，用一紙「疫苗限期打完」的命令，把原本應該扮演嚴格把關角色的衛生局，變成急著到處加送疫苗的推銷員。





無論柯市長當初的考量為何，正是因為「限期打完」這項錯誤的KPI，讓關說與特權也藉此找到了突破口，而釀成一系列的特權疫苗災情。





換句話說，如果當初北市府選擇的是加強名單查對，而不是要求限期打完，那麼當好心肝診所給出不當名單，或是立委高嘉瑜一再「轉知」禾馨診所增加疫苗的要求時，衛生局就不會因為基於時間壓力而一再放行，而是審核名單後給予正確數量，特權疫苗的災情也不如眼前這般嚴重。





第三，錯把疫苗當萬靈丹，北農新戰略恐落空。





除了錯誤的「限期打完」KPI，柯市長的另一個錯誤，就是在台北農產公司爆發群聚感染後，宣布對相關的4千人採取「用疫苗取代快篩」的新戰略。





我們姑且先不論北農4千人是否符合施打順序，即便讓他們都儘速接種疫苗，最快也要14-20天後才會產生六成保護力。在此同時，台北市政府並不打算休市，如果不先做疫調，如何掌握這段期間這4千人還可能接觸多少人？





最矛盾的是，近來喊出要靠「精準疫調」來達成「社區清零」的，正是柯市長自己。如今面對該優先清零的北農，卻又捨棄精準疫調，讓人無法理解台北市政府對於疫調、篩檢和疫苗的整體想法究竟為何。





第四，未確實檢討疫苗政策錯誤，想繼續靠政治發言挽回頹勢。





從中央到地方，防疫措施當然出現過各種疏失，站在民眾的立場，除了希望看到錯誤被明確指出，更期待的是政府儘速調整作法，讓整體防疫更加完善。





上述北市的各種疫苗政策缺失也是同樣道理，畢竟目前主要開打的，只是日本捐贈的124萬劑AZ疫苗。這些缺失要是不儘速解決，當美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗及日本追加捐贈的100萬劑AZ疫苗陸續開打，問題恐怕也將成倍擴大。





然而，柯市長選擇的並非停下來思考調整，而是將一切錯誤都歸咎他人，甚至揚言「再搞我就慢兩天打」，讓人更加看不懂，無論錯在何方，代價最後卻要台北市民承擔，究竟是何道理。





還是那句話，掌握執政權的政治人物，比起政治攻防和行銷包裝，真正的關鍵還是實際的作為。比起政治罵戰滿天飛，民眾更期待看到的是從中央到地方的通力合作，才能使疫情早日獲得足夠的控制，讓民眾回歸正常生活。











●作者：李兆立／政治工作者





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