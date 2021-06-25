謝金燕被說「眼睛割的好美」　一句話解開整型疑雲

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影片中，謝金燕穿寬版T恤，妝容冶豔，一頭長髮凌亂有型，只見她隨音樂舞動身體，期間不時對鏡頭眨眼，像是在放電，更做出噘嘴、撩髮等動作，故作媚態狀，最後跳了快1分鐘，才比出勝利手勢，結束錄影。
謝金燕在配文寫下：「姐今天是用眼睛在跳舞...」粉絲捧場直誇：「真的好正」、「1分鐘後就暈倒了」、「好想妳，快來開演唱會」、「真的是骨子裡的美人」！
不過，有一名女粉絲留言：「雙眼皮割的好美，介紹一下那裡，好想也去哦...」謝金燕看到後親自回應：「化妝就可以做到…千萬不要去亂割ok...」間接否認在眼睛動刀。
事實上，謝金燕整容一事傳了好多年，甚至演變成網路霸凌，本人去年曾公開回擊質疑的酸民：「你有膽傳自己的照片跟自我介紹，讓大家知道你是誰，我就把所有真相告訴你，別再讓網路霸凌扭曲心態影響了你的美好人生！」
經紀人球球也強調，謝金燕全臉無動刀，唯一一道跨越鼻梁的傷口，是當年車禍受重傷所致，「那是一輩子的傷痕，謝謝大家關心，姐姐會跟這傷痛共體共榮一生一世！」（編輯：楊穎軒）
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