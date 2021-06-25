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謝金燕被說「眼睛割的好美」　一句話解開整型疑雲

▲謝金燕又被網友說整型，本人親自回應。（圖／謝金燕臉書）
▲謝金燕又被網友說整型，本人親自回應。（圖／謝金燕臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-06-25 15:43:26｜2021-06-25 15:57:10

百變歌后謝金燕（姐姐）防疫期間常上社群媒體與粉絲互動，近日分享一段自拍跳舞的影片，嫵媚雙眸電力萬鈞，有網友就稱讚她雙眼皮割的很成功，引來謝金燕回覆。

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▲謝金燕保養得宜，不像46歲熟女。（圖／謝金燕臉書）
▲謝金燕保養得宜，不像46歲熟女。（圖／謝金燕臉書）
影片中，謝金燕穿寬版T恤，妝容冶豔，一頭長髮凌亂有型，只見她隨音樂舞動身體，期間不時對鏡頭眨眼，像是在放電，更做出噘嘴、撩髮等動作，故作媚態狀，最後跳了快1分鐘，才比出勝利手勢，結束錄影。

▲▼謝金燕放音樂，隨興扭動身軀，一雙電眼迷人。（圖／謝金燕臉書）
▲▼謝金燕放音樂，隨興扭動身軀，一雙電眼迷人。（圖／謝金燕臉書）
▲▼謝金燕放音樂，隨興扭動身軀，一雙電眼迷人。（圖／謝金燕臉書）
▲▼謝金燕放音樂，隨興扭動身軀，一雙電眼迷人。（圖／謝金燕臉書）
▲▼謝金燕放音樂，隨興扭動身軀，一雙電眼迷人。（圖／謝金燕臉書）
謝金燕在配文寫下：「姐今天是用眼睛在跳舞...」粉絲捧場直誇：「真的好正」、「1分鐘後就暈倒了」、「好想妳，快來開演唱會」、「真的是骨子裡的美人」！

不過，有一名女粉絲留言：「雙眼皮割的好美，介紹一下那裡，好想也去哦...」謝金燕看到後親自回應：「化妝就可以做到…千萬不要去亂割ok...」間接否認在眼睛動刀。

事實上，謝金燕整容一事傳了好多年，甚至演變成網路霸凌，本人去年曾公開回擊質疑的酸民：「你有膽傳自己的照片跟自我介紹，讓大家知道你是誰，我就把所有真相告訴你，別再讓網路霸凌扭曲心態影響了你的美好人生！」

經紀人球球也強調，謝金燕全臉無動刀，唯一一道跨越鼻梁的傷口，是當年車禍受重傷所致，「那是一輩子的傷痕，謝謝大家關心，姐姐會跟這傷痛共體共榮一生一世！」（編輯：楊穎軒）

▲謝金燕否認割雙眼皮。（圖／謝金燕臉書）
▲謝金燕否認割雙眼皮。（圖／謝金燕臉書）
▲中央流行疫情指揮中心6/25發布新增個案。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心6/25發布新增個案。（圖／指揮中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110



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