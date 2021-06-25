「拒簽」中央進駐北農? 呱吉：我只不過表達一下個人意見

北農近期爆發群聚感染，指揮中心副指揮官陳宗彥今 (25) 日表示，建議地方加強批發市場相關人員的篩檢和健康狀況監測，避免產銷情況受影響，日前公布的「市場專案」也請各縣市努力合作。台北市議員邱威傑 (呱吉) 今天也在臉書上指出，有人在說他「拒簽」中央進駐北農提案一事，但他認為自己沒有拒簽，只是在被邀請聯署時講了一下個人意見，就被放生了。





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呱吉認為新聞稿應該要有更多正面理由的陳述，但沒得到任何回應，然後一個小時後新聞稿就發出，他承認他潔癖多了一點，但是並沒有反對此提案。





呱吉表示，他的正面理由就是昨天在粉專上的發文，跨縣市疫調的困難是柯文哲市長也自己承認的，所以更應該多與中央配合，而不是意氣之爭。呱吉說雖然他沒被允許參與這項提案連署，但是他仍然用我的方式在完善整個論述，盡力支持地方與中央協力的防疫工作。





呱吉24日表示，不論中央是否要仿效部桃以專案進駐的方式主導北農防疫，他認為台北市府與中央衛福部都應該有更深入的合作。作為將近50年的居民和台北市議員的身份，其實他很不喜歡任何對台北市民或甚至抽象台北市整體的無端指責。雖然不敢說每個人都循規蹈矩，但是過去一個月絕大多數的市民和企業經營者都已經用盡力氣苦撐著遵守各種防疫規定。





呱吉指出，今天南部各縣市沒有跟著大幅淪陷，他相信要給守規矩的台北市民一點鼓勵。但儘管如此，意氣之爭也不是現在最重要的事情，解決問題才是。



