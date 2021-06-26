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在日台灣人分享疫情下生活　可以依年齡順序打疫苗

▲四方報團隊採訪居住在日本的台灣人吳先生，請他分享身為外籍工作者在日本所受到的待遇。（圖／Pixabay）
▲四方報團隊採訪居住在日本的台灣人吳先生，請他分享身為外籍工作者在日本所受到的待遇。（圖／Pixabay）

四方報/綜合報導

2021-06-26 01:00:00

隨著疫苗話題和移工議題在全台灣延燒，關於移工在台權益從苗栗縣躍升為全台焦點。四方報團隊採訪居住在日本的台灣人吳先生，請他分享身為外籍工作者在日本所受到的待遇。

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吳先生居住於日本橫濱市，是1名軟體工程師，早在疫情前便搬遷到日本工作和定居。他向記者透露，日本產業的IT人員近幾年積極向外尋求人力資源，他來到日本後，雖然遇到疫情，但仍然和其他國民享有一樣的權益，沒有禁足或是被不當對待。「橫濱市是照年齡由老到低施打，目前我在排隊中，我年齡不到29歲，20~29歲的民眾施打日開始是7月19日。」他說年齡已可以施打的台籍同儕已準備去打，自己只需要依照時間表等待即可。

▲「橫濱市是照年齡由老到低施打，目前我在排隊中，我年齡不到29歲，20~29歲的民眾施打日開始是7月19日。」他說年齡已可以施打的台籍同儕已準備去打，自己只需要依照時間表等待即可。（圖／受訪者提供）
▲「橫濱市是照年齡由老到低施打，目前我在排隊中，我年齡不到29歲，20~29歲的民眾施打日開始是7月19日。」他說年齡已可以施打的台籍同儕已準備去打，自己只需要依照時間表等待即可。（圖／受訪者提供）
根據《Time Out》列出的日本政府疫苗施打優先順序和時程，除了第一線醫護為優先之外，第二順位就是65歲以上長者，而第三順位重大傷病患，第四順位是養護機構工作的人，第五順位則是60至64歲長者；由於疫苗數量充足，目前已開始讓18歲以上日本公民施打，甚至開放給在日本的外籍學生和居民，只要他們有按照當地政府的常規申請。

另外，在【吉田社長交朋友】Youtube頻道上，同時播出由Nina親身在日本打疫苗的心得分享，從施打莫德納疫苗第一劑的流程到副作用，都十分清楚明瞭，有興趣的人也可觀看。

有興趣的讀者朋友欲了解更多，都可以閱讀《日本疫苗政策懶人包｜力拼暑期完成12歲以上學生接種！對外將支援東協》獲取更深入的相關報導。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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