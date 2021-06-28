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《RO：新世代的誕生》！超萌寵物們再續冒險之約

▲遊戲內的教學會一步一步帶領玩家如何抓補寵物。（圖／資料照片）
▲遊戲內的教學會一步一步帶領玩家如何抓補寵物。（圖／資料照片）

生活中心／綜合報導

2021-06-28 15:00:00

由韓國 Gravity 公司正版授權《RO仙境傳說：新世代的誕生》，遊戲繼承了RO玩家熟悉的地標場景和萌系魔物，原汁原味都將悉數登場。當然，在原版 RO 中就有登場的寵物系統，在本作更是有著十足的進化，讓玩家攜手超可愛的Q萌寵物，為全新之旅呈現出更旺盛的生命力。

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想要養寵物，首先當然要有一隻寵物！熟悉《RO 仙境傳說 Online》的老玩家，一定不會忘記神奇的寵物島。在這裡，初心者們可以捕捉可愛的寵物。當年陪著大家一起成長的波利、瘋兔、溜溜猴，甚至是 MVP 級的蜂后、皮里恩等可愛的魔物們也盡數回歸，讓玩家自由選擇想要一起與自己踏上冒險的寵物夥伴。

在《RO仙境傳說：新世代的誕生》中，寵物不僅僅可以治癒玩家在旅途中的疲累，更能對玩家的戰鬥有實質上的幫助。當玩家決定要攜帶寵物時該寵物的屬性將會加諸在玩家角色上，藉此提高玩家的戰鬥力。此外，隨著親密度的提升與潛力高低，寵物自身的基礎屬性也會越來越強。若想提升潛力，玩家可以透過洗鍊方式，透過洗鍊獲得不同的品質寵物。

▲粉嫩粉嫩的波利之後也會越變越強
▲粉嫩粉嫩的波利之後也會越變越強。（圖／資料照片）

當然寵物並不是只有基礎屬性這麼單純，寵物也有各自的技能與天賦。先來說說天賦部分，不同的寵物會有各自不同的天賦（被動技能），玩家可以透過多次捕捉寵物獲得「初始天賦」、或是讓寵物完成進化來獲得「進化新天賦」。比較特殊的是透過進化獲得的天賦，這類天賦可以透過消耗特定道具來升級，雖然有失敗機率，但是並不會影響寵物本身的任何能力。

▲玩家可以透過多次捕捉寵物獲得「初始天賦」。（圖／資料照片）
▲玩家可以透過多次捕捉寵物獲得「初始天賦」。（圖／資料照片）

主動技能方面，一隻寵物最多可以擁有 6 項主動技能。與天賦不同的是，主動技能是隨著寵物親密度等級解鎖，如果對學習到的技能不滿意，玩家也可以使用道具來重新讓寵物學會新技能。

與寵物相處最重要的一點，其實還是玩家與寵物之間的親密度。包括寵物的進化、天賦等等的相關系統，都和親密度脫離不了關係。其中寵物的進化更是只有在到達一定親密度時才能進行的動作，像是原本粉粉嫩嫩的波利進化後就會變成更大、更粉嫩的波利之王，不僅外觀上有變化，能力也會更加強大！

▲粉嫩粉嫩的波利之後也會越變越強。（圖／資料照片）
▲在《RO：新世代的誕生》中，波利同樣可以進化成波利之王。（圖／資料照片）

除了波利、瘋兔、溜溜猴這些經典寵物外，未來《RO仙境傳說：新世代的誕生》究竟還會有什麼樣的新寵物加入？就讓我們懷著期待的心情，一起期待未來官方改版吧！

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