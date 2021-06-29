黃子佼自認生活白痴　曝愛情「真的不能急！」

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黃子佼與孟耿如，兩人年紀差了20歲，戀情曝光後，一直都是外界矚目的焦點，黃子佼透露，雖然孟耿如比他小20歲，但卻比自己成熟，許多事情，對方比他還懂，像是水果要不要放冰箱等生活瑣事，他都需要求助孟耿如，坦言：「我很早進社會，我對很多事物的理解、生活的常識，真的很遜，甚至有點幼稚。」
黃子佼認為彼此雖然年紀差距大，但心智年齡卻交會在相等的位置，這些都是外界看不見的，他認為人的實際年紀跟心智年紀絕對不對等，所以能找到靈魂伴侶相當幸福，兩人的靈魂思路，在價值觀、愛情觀、人生觀都有著相似的想法，「我懂一些事情，她也懂一些事情，所以我可以教她一些，她也可以教我，這是最可貴的。」而他也說到，有些人一次就碰到對的人，有些人卻要尋尋覓覓，一切在於緣分，直言：「所以愛情路上，真的不能急啊！」更多精彩內容請鎖定《NOWnews今日新聞》6月30日中午12點「星事NOW宅配」。
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