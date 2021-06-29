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黃子佼自認生活白痴　曝愛情「真的不能急！」

▲黃子佼（左）與孟耿如婚禮被疫情影響而取消。（圖／大鵬傳播提供） 
▲黃子佼（左）與孟耿如婚禮被疫情影響而取消。（圖／大鵬傳播提供） 

記者朱曼寧/台北報導

2021-06-29 11:00:00

2019新型冠狀病毒（COVID-19）本土疫情嚴峻，黃子佼可謂是演藝圈新人夫妻的最大受害者，婚禮一波三折，從婚宴變家宴，再從家宴變取消，雖然看不到孟耿如走在婚禮紅毯上的樣子，但黃子佼依然感謝這段緣分，他接受《NOWnews今日新聞》專訪，透露兩人私下相處細節。

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▲黃子佼（左）與孟耿如婚紗照。（圖／大鵬傳播提供） 
▲黃子佼（上、下圖左）與孟耿如感情相當好。（圖／大鵬傳播提供、孟耿如臉書）
▲▼黃子佼（左）、孟耿如決定把婚禮取消。（圖
黃子佼與孟耿如，兩人年紀差了20歲，戀情曝光後，一直都是外界矚目的焦點，黃子佼透露，雖然孟耿如比他小20歲，但卻比自己成熟，許多事情，對方比他還懂，像是水果要不要放冰箱等生活瑣事，他都需要求助孟耿如，坦言：「我很早進社會，我對很多事物的理解、生活的常識，真的很遜，甚至有點幼稚。」

黃子佼認為彼此雖然年紀差距大，但心智年齡卻交會在相等的位置，這些都是外界看不見的，他認為人的實際年紀跟心智年紀絕對不對等，所以能找到靈魂伴侶相當幸福，兩人的靈魂思路，在價值觀、愛情觀、人生觀都有著相似的想法，「我懂一些事情，她也懂一些事情，所以我可以教她一些，她也可以教我，這是最可貴的。」而他也說到，有些人一次就碰到對的人，有些人卻要尋尋覓覓，一切在於緣分，直言：「所以愛情路上，真的不能急啊！」更多精彩內容請鎖定《NOWnews今日新聞》6月30日中午12點「星事NOW宅配」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
90.4%9.6%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
74.29%25.71%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
9.71%90.29%
2021-06-28-2021-07-01
近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

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若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

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