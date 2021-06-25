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拉警報　仁武群聚感染再增2例累計共15確診匡列625人

▲陳其邁表示，今天新增兩例確診病患，都與恩主公醫院群聚感染有關，他提醒大家，這段時間盡可能家中不要有訪客，若有訪客，彼此都應戴口罩。(圖／高市府提供)
▲陳其邁表示，今天新增兩例確診病患，都與恩主公醫院群聚感染有關，他提醒大家，這段時間盡可能家中不要有訪客，若有訪客，彼此都應戴口罩。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2021-06-25 16:19:28｜2021-06-25 16:20:42

中央流行指揮疫情中心公布今(25)日公布高雄新增2例新冠肺炎病例，市長陳其邁表示，新增兩例確診病患，都與恩主公醫院群聚感染有關，共計這波群聚感染，已致高雄5個家庭、15人染疫，他提醒大家，在家庭或工作場所等密閉空間，傳播風險相對高，這段時間盡可能家中不要有訪客，若有訪客，彼此都應戴口罩。

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▲仁武區群聚個案關係圖。（圖：高市府提供）
▲仁武區群聚個案關係圖。（圖：高市府提供）
陳其邁也指出，恩主公指標個案14359在五月底染疫，時間已約一個月，在高雄已造成三波感染，但由於高雄市大範圍匡列與疫調，今天新增兩例都是高雄市已匡列的對象，市民不必太過擔心。且高市府對需居家隔離者，都安排到防疫旅館，在現有疫苗覆蓋率不足下，大範圍的匡列是防疫重要方式。

陳其邁說，今日新增的2名確診還是屬於新北恩主公醫院南北移動造成的群聚感染事件，原來有4個家庭，再增列1個。陳其邁說，這已經是第三波感染，所以他才強調疫調要超前部署。他也強調，在疫苗覆蓋率還不足前，擴大匡列、擴大隔離是防疫最有效的工具。但他也提醒疫情期間，都會公布確診足跡，如果沒有公布足跡請不要散布其他版本，以免觸法。

▲陳其邁也認為，高雄要解封，必須全台病例連續六天100例以下，雙北感染源者都能找到。（圖：高市府提供）
▲陳其邁也認為，高雄要解封，必須全台病例連續六天100例以下，雙北感染源者都能找到。（圖：高市府提供）
陳其邁也認為，高雄要解封，必須全台病例連續六天100例以下，雙北感染源者都能找到，若不到感染源，在社區中就像有不明的小火苗一直在延續。

衛生局簡任技正潘炤穎也公布今天確診個案分別為案14536，為本國籍20多歲男性，為案14990的同住家人，22日出現咳嗽、流鼻水症狀，23日因匡列為接觸者而安排至醫院採檢，檢驗結果為PCR陽性確診，CT值16.1；案14537為本國籍20多歲男性，為案14990的好朋友，於20日出現咳嗽、喉嚨痛等症狀，23日因匡列於接觸者安排至醫院採檢，PCR陽性確診，CT值13.65。

潘炤穎指出，2人目前收治於負壓隔離病房，因CT值低傳播力強，因此在職場接觸者及足跡上會更為謹慎，有23人被匡列為居家隔離，62人自主管理。他說，因應這波家庭群聚感染，高雄市有28個家庭、625人被匡列。

▲高市府衛生局公布案14537在高雄市區公共場所活動足跡。（圖：高市府提供）
▲高市府衛生局公布案14537在高雄市區公共場所活動足跡。（圖：高市府提供）
潘炤穎也公布案14537的足跡，6月19日晚上8時27分至岡山中山夜市烤樂趣；6月20日上午6時30分岡山文賢市場，接觸過豬肉攤（文賢路13號旁）、魚肉攤（育樂巷與文賢路轉角）及菜攤（育樂巷中段10、11攤號），3名老闆都採檢目前為陰性。

潘炤穎也說，案14411工作職場為素食餐廳，依據實聯制及紙本登記，將傳染期內消費者列為匡列對象，一星期內消費2次以上匡列為密切接觸者，目前所有人PCR、均為陰性。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
53.85%46.15%
2021-06-25-2021-06-28

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
18.18%81.82%
2021-06-25-2021-06-27

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
60%40%
2021-06-25-2021-06-27
若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

繼續作答
近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

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