台積電、群創都找它！榮化成科技廠缺水後盾

我是廣告 請繼續往下閱讀
「這些工廠廢水經過MBR回收處理後，產出的再生水品質，甚至優於外購的工業用水。」榮化總經理劉文龍胸有成竹地說，MBR膜屬於多孔性，且單一孔徑僅達0.045微米，所有的細菌都過濾掉了。
過去，提升再生水品質的生物薄膜技術—MBR，皆掌握在久保田（KUBOTA）、Zenon、奇異（GE）、三菱麗陽（Mitsubishi Rayon）等國際大廠手中。直到2000年，榮化與中原大學薄膜中心共同展開國產化MBR技術的研發，歷經不斷改良，如今成為國內唯一一家具備MBR技術的公司。
MBR優勢 可模組化設計
劉文龍指出，不同於國外廠商都是標準品，必須布管線，因此就會需要占用很大的工廠平面空間，榮化的MBR可以用模組化拼裝。透過模組化設計，可以挑戰任何設計，包括容量、薄膜層次等都可以調整，可以拼裝5至30組，而且價格更親民。榮化甚至還可以把MBR裝在貨櫃中，拖去給客戶測試。近期，榮化也成為首家國產公司參與南科汙水處理廠競標，並成功取得標案。
榮化歷時5年的這場「再生水」革命，可望成為現今國內科技業缺水問題的一道曙光。「最近因為缺水問題，電話詢問度暴增；再加上台商回流，也讓廢水回收生意變好。」長年與榮化合作深耕科技業化學廢水收集及回收的系統商鋒霈北區事業處總監林育材笑說。
原本2015年《再生水資源發展條例》通過後，工業區廠商擴廠或新建廠，就必須自籌至少一半的水，這一半的水就是要用再生水，帶動更多工業區內的廠商，甚至包括水利局，投資廢水回收再利用的系統；再加上近期水荒，讓廠商建置廢水回收系統的需求暴增。
實地走訪榮化高雄廠裝載著MBR的汙水槽運作，眼見工程師打開汙水槽的蓋子，黃橙橙的汙水正在槽內流動，優化親水性、改善生物汙堵並改良封膜技術提高使用壽命的第3代MBR模組，正在過濾著滾滾汙水。
汙水過濾後 可以養活魚蝦
「第2代時，發現膜絲親水性愈好，生物的多醣體或稱生物酵素，就不容易沾附在膜絲上，造成孔徑阻塞，淪為淘汰命運，所以第3代改善了這點。」劉文龍指著汙水槽內的MBR模組說，這樣過濾出來的水質就會非常清澈，高雄廠還可以把過濾後的再生水拿來養魚蝦。
如同每家外商公司，榮化也戮力於封膜技術的研發，避免膜絲脫膠被抽斷，導致抽到汙泥水。當中的關鍵就在於膜殼設計，需要特殊加工，例如要有特定的凹槽與刻痕，讓膠與膜絲能固定；塗膠方面，榮化除了自動化設備去封膠之外，還用人工去重複檢查。
「回收水是李長榮化工其中一項轉型事業。」劉文龍在採訪過程中很肯定地說，儘管這個業務還沒有挹注比較大的營收貢獻，但其實是在慢慢成長的階段。
成立逾50載的榮化，十年磨一劍，成功讓回收水成為新轉型事業，也化身解決當今科技產業水荒的有力後盾；同時也蘊藏著積極因應氣候變遷風險所能創造的商業機會。