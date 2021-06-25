疫苗「殘劑」 中市府公告施打原則

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盧秀燕指出，台中市的快打站昨天開設58站施打9968人，今日開設9站施打1356人，中央今日上午宣布莫德納疫苗將於6月30日晚間進行配送，7月1日上午陸續抵達各縣市，也許因此導致民眾有緩打AZ疫苗的情形，台中將視AZ結存劑量，搭配新分配到的莫德納疫苗，依照民眾不同需求進行妥善規劃。
此外，中央流行疫情指揮中心今上午公布每天最後一瓶疫苗「殘劑」施打原則，即日起開放18歲以上成人預約候補接種，但若是非現行開放類別，要請接種人員在同意書上註記使用者並上傳全國接種系統。
對此，衛生局長曾梓展表示，依全國疫情研商會議記錄，已於6月22日起開放「殘劑」施打，昨日「殘劑」共施打116人，分散於58處快打站，提供非1至6類人員施打；今日則施打18人，分散於9處快打站，平均一處約僅有2人可施打到殘劑，由於「殘劑」是指每日最後一瓶疫苗開瓶後的剩餘劑量，數量相當有限，市府將依照中央指示妥善使用，讓疫苗效益最大化。
有關台中「殘劑」施打原則，曾局長說明，各接種點將公告「殘劑」候補名單登記方式，並依序開放接種，第一優先為中央所公告的COVID-19「7至10類公費疫苗接種對象」、第二為18歲以上民眾等其他對象；另外，接種「殘劑」人員的接種同意書空白處將註記「剩餘劑量使用者」，由接種單位備查。