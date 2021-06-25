COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

疫苗「殘劑」 中市府公告施打原則

▲剩餘疫苗，台中市政府表示，由各接種點公告「殘劑」採候補登記方式(圖／柳榮俊攝2021.6.25)
▲剩餘疫苗，台中市政府表示，由各接種點公告「殘劑」採候補登記方式(圖／柳榮俊攝2021.6.25)

記者柳榮俊/台中報導

2021-06-25 17:17:04

中央拍板今(25)日起，每天最後一瓶剩餘疫苗，開放18歲以上民眾預約。台中市政府表示，將配合中央指示，由各接種點公告「殘劑」採候補登記方式，開放民眾依序接種，讓疫苗效益最大化。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台中(24)起連兩日上午開放77至79歲長輩於全市快打站接種AZ疫苗，施打總人數1萬1324人，約佔造冊人數3成3。市長盧秀燕表示，由於中央已宣布最新一批的莫德納疫苗將於7月1日配發到地方，盼中央盡速公告配發數量，市府將妥善訂定施打規劃。

盧秀燕指出，台中市的快打站昨天開設58站施打9968人，今日開設9站施打1356人，中央今日上午宣布莫德納疫苗將於6月30日晚間進行配送，7月1日上午陸續抵達各縣市，也許因此導致民眾有緩打AZ疫苗的情形，台中將視AZ結存劑量，搭配新分配到的莫德納疫苗，依照民眾不同需求進行妥善規劃。 

此外，中央流行疫情指揮中心今上午公布每天最後一瓶疫苗「殘劑」施打原則，即日起開放18歲以上成人預約候補接種，但若是非現行開放類別，要請接種人員在同意書上註記使用者並上傳全國接種系統。

對此，衛生局長曾梓展表示，依全國疫情研商會議記錄，已於6月22日起開放「殘劑」施打，昨日「殘劑」共施打116人，分散於58處快打站，提供非1至6類人員施打；今日則施打18人，分散於9處快打站，平均一處約僅有2人可施打到殘劑，由於「殘劑」是指每日最後一瓶疫苗開瓶後的剩餘劑量，數量相當有限，市府將依照中央指示妥善使用，讓疫苗效益最大化。

有關台中「殘劑」施打原則，曾局長說明，各接種點將公告「殘劑」候補名單登記方式，並依序開放接種，第一優先為中央所公告的COVID-19「7至10類公費疫苗接種對象」、第二為18歲以上民眾等其他對象；另外，接種「殘劑」人員的接種同意書空白處將註記「剩餘劑量使用者」，由接種單位備查。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
53.85%46.15%
2021-06-25-2021-06-28

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
18.18%81.82%
2021-06-25-2021-06-27

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
60%40%
2021-06-25-2021-06-27
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀