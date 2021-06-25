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MIH聯盟會員大會登場　鴻海董座劉揚偉許3個承諾

▲鴻海於今（25）日下午2點舉行第二次MIH聯盟線上會員大會。鴻海董事長劉揚偉致詞時指出，MIH短短六個月已經吸引超過1600家會員加入。(圖／截取自MIH成立大會 MIH Consortium Opening Event直播畫面)
▲鴻海於今（25）日下午2點舉行第二次MIH聯盟線上會員大會。鴻海董事長劉揚偉致詞時指出，MIH短短六個月已經吸引超過1600家會員加入。(圖／截取自MIH成立大會 MIH Consortium Opening Event直播畫面)

記者許家禎／台北報導

2021-06-25 17:23:59

鴻海於今（25）日下午2點舉行第二次MIH聯盟線上會員大會，鴻海董事長劉揚偉致詞時指出，MIH短短六個月已經吸引超過1600家會員加入。他許下三個承諾，包括1. 未來六個月內將邀集各領袖加入，建立更多元、開放的董事會。2.MIH獨立自主於鴻海之外，會大大重視以技術領先、專業掛帥的資深科技人才。3.鴻海電動車發展，一定會優先選擇成員的零組件與解決方案。

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鴻海董事長劉揚偉今日致詞時指出，自從去年3月25日MIH聯盟第一次合作夥伴會議後，今天又再一次見面，雖然疫情下無法親自相見，但透過線上聚會，要跟夥伴分享好消息。去年10月16日鴻海科技日首次推出MIH開放平台，短短六個月內已經吸引超過1600家會員加入，也使MIH成為台灣甚至是國際上最具能量的電動車新創聯盟。

劉揚偉指出，台灣優異的ICT產業，包括模組化、標準化趨勢，希望在這樣的趨勢下透過跨國化的平台，讓EV產業減少重複投資，並減少開發時程與開發成本，讓EV產品更快進入市場，且不只有成本競爭力，更有產品創新優勢。

劉揚偉進一步說明，MIH目標很清楚，就是優化電動車開發週期從4年縮短為2年，並降低三分之一或二分之一的開發成本。希望MIH能像鴻海創辦人郭台銘一樣，打造全球版圖，期許MIH未來以開放、中立、非營利的財團法人思維立足台灣、擁抱全世界。

▲鴻海於今（25）日下午2點舉行第二次MIH聯盟線上會員大會，MIH短短六個月已經吸引超過1600家會員加入。圖左MIH執行長鄭顯聰、圖右為MIH技術長魏國章。(圖／鴻海提供)
▲鴻海於今（25）日下午2點舉行第二次MIH聯盟線上會員大會，MIH短短六個月已經吸引超過1600家會員加入。圖左MIH執行長鄭顯聰、圖右為MIH技術長魏國章。(圖／鴻海提供)
 

而為了推動一個開放、中立的B2B平台，劉揚偉立下3個承諾。第一是鴻海僅為創始會員之一，初期董事會只是過渡性質，未來六個月內將一級軟硬界各產業領袖加入，建立更多元更開放的董事會。

第二是MIH將獨立自主於鴻海之外，負責營運的成員都將會是以技術領先、專業掛帥的資深科技人才，集結軟硬體與服務來帶動創新發展。第三是鴻海未來的電動車產品的發展，一定會充分運用MIH的設計及標準，並優先選擇成員的零組件與解決方案。他也提到今年2021年是充滿挑戰的一年，也是充滿機會的一年。

MIH聯盟今天宣布成立台北辦事處，公布組織章程、會籍、運作和服務更新。MIH執行長鄭顯聰指出，聯盟成員就是核心，聯盟將成立技術與諮詢委員會，並成立工作小組，積極推動成員的創新開發、降低進入門檻並縮短開發時程。而接下來的幾個月裡，MIH成員可以期待有更多關於聯盟會員的權益與服務，這有助於擴大成員們的業務機會。

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