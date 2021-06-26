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全捐了！YouTuber掏2疊千元大鈔　直喊：缺什麼買什麼

▲草爺幫忙搬運抗疫物資。（圖／紅心字會提供）
▲草爺幫忙搬運抗疫物資。（圖／紅心字會提供）

記者朱曼寧/綜合報導

2021-06-26 09:00:00

百萬YouTuber草爺、作家林立青、紅心字會特助，化身做工的人，親赴南機場幸福食物銀行，整理抗疫物資包，為紅心字會的弱勢家庭、獨居長者一起做好防疫生活的準備工作，草爺更豪氣掏出千元大鈔，直言：「這錢我捐出來，看紅心字會缺什麼、要買什麼？就快去買！」

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▲草爺（左）與林又青親自開車運送物資。（圖／紅心字會提供）
▲草爺（左）與林又青親自開車運送物資。（圖／紅心字會提供）
草爺表示，自己是第一次親眼見到抗疫物資包，看到裡頭的內容物才驚覺，真是樣樣齊全，物資包裡頭有水、飲料、罐頭、麵食、調理包、八寶粥、餅乾零食、衛生紙、乾洗手、肥皂、環境清潔液等，相當豐盛，統計了一下內容物的價格，一個大概是1500元左右，指出：「這東西真的幫助了許多弱勢族群渡過生活上的難關。」林立青則表示：「隨著三級警戒延長，弱勢家庭的需求也逐漸增加，一份抗疫物資包，可以幫助一個弱勢家庭，度過一個星期。」

草爺說：「我身為是紅心字會的公益大使，看到在疫情期間，有很多來自民間的力量，像是在全國防疫進入三級警戒，方里長就開始準備抗疫物資包，從原本預計發放1000份，因為社會有需求的家庭實在是太多，現已經發放出近萬份了。」

▲林立青（右）與草爺整理抗疫物資包。（圖／紅心字會提供）
▲林立青（左）與草爺整理抗疫物資包。（圖／紅心字會提供）
其實，在政府宣佈三級警戒的前二天，草爺突然就掏出二疊千元大鈔說：「這錢我捐出來，看紅心字會缺什麼、要買什麼？就快去買！」此舉也讓協會有更多善款，可以替弱勢家庭準備防疫的資源。他也笑說：「疫情讓大家收入減少許多，自己也還有孩子要養，現在就只能拿的出二疊紅色的了。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
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北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
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