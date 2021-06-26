全捐了！YouTuber掏2疊千元大鈔　直喊：缺什麼買什麼

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草爺表示，自己是第一次親眼見到抗疫物資包，看到裡頭的內容物才驚覺，真是樣樣齊全，物資包裡頭有水、飲料、罐頭、麵食、調理包、八寶粥、餅乾零食、衛生紙、乾洗手、肥皂、環境清潔液等，相當豐盛，統計了一下內容物的價格，一個大概是1500元左右，指出：「這東西真的幫助了許多弱勢族群渡過生活上的難關。」林立青則表示：「隨著三級警戒延長，弱勢家庭的需求也逐漸增加，一份抗疫物資包，可以幫助一個弱勢家庭，度過一個星期。」
草爺說：「我身為是紅心字會的公益大使，看到在疫情期間，有很多來自民間的力量，像是在全國防疫進入三級警戒，方里長就開始準備抗疫物資包，從原本預計發放1000份，因為社會有需求的家庭實在是太多，現已經發放出近萬份了。」
其實，在政府宣佈三級警戒的前二天，草爺突然就掏出二疊千元大鈔說：「這錢我捐出來，看紅心字會缺什麼、要買什麼？就快去買！」此舉也讓協會有更多善款，可以替弱勢家庭準備防疫的資源。他也笑說：「疫情讓大家收入減少許多，自己也還有孩子要養，現在就只能拿的出二疊紅色的了。」
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