醫事人員國考擬如期舉行！盼加快增生力軍　投入防疫戰隊

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考選部表示，三項醫事人員考試每年平均錄取超過一萬人，是國家防疫和人民維生的必要人力。值此防疫期間，第一線醫護人員皆已負荷過重，適時增加新血實有其急迫性，各醫療體系亦均期待這一批生力軍能夠及早投入，以強化國家防疫與常態醫療的人力資源。
考選部強調，為使三項醫事人員考試能夠如期舉行，並符合三級警戒下的防疫需求，考選部除規劃調整延長其中二項考試的日程，以減少每日及各試區人流外，並強化了12項國家考試防疫作為，提升各項管制措施的強度，盼能兼顧應考人應試權益、應考人及試務工作人員健康安全及降低國家防疫負擔，儘速提供有急迫需求的醫療防疫人力。
有關考試日程及調整延長，在「110年第二次專技醫師第二階段考試」部分，依原定7月22日至23日上午舉行；原定7月24日至26日的110年第二次專技醫師第一階段考試、牙醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試、110年專技職能治療師、呼吸治療師、獸醫師、助產師考試，向前延長半天改為7月23日下午至26日舉行，其中7月23日下午將安排舉行醫師第一階段考試；原定7月31日至8月2日舉行的110年第二次專技中醫師考試分階段考試、營養師、護理師、社會工作師考試、110年專技心理師、法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師考試、高等暨普通考試驗光人員考試，延長1天改為7月31日至8月3日舉行，護理師考試單獨於7月31日考試，其他類科改於8月1日至2日舉行，8月3日單獨舉行牙體技術師實地測驗。
另外在強化各項防疫作為部分，則包括統一提供中午用餐隔板、在每縣市考區學校配置一位護理人員、防疫或感控醫師、考試工作人員若屬「需長時間集中工作」或「密集接觸較多人群」者，依指揮中心公告屬第七類優先施打疫苗、應考人、陪考人員及考試工作人員均須填寫繳交「健康關懷表」、增加備用試場監場人員安全防護、增加不得外出名單勾稽比對範圍、增加陪考限制強度、規劃隔離備用試場獨立動線分區分流、考前一天禁止應考人進入試區學校查看考場、加強試區環境清潔消毒、試場通風、每日最後一節考試結束後，應考人須分梯次儘速離開考場、鼓勵應考人分流進入考場及自備中午餐點。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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