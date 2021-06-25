COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

醫事人員國考擬如期舉行！盼加快增生力軍　投入防疫戰隊

▲國家考場。（圖／NOWnews資料照，記者朱啓瑜攝）
▲國家考場。（圖／NOWnews資料照，記者朱啓瑜攝）

記者林莞茜／綜合報導

2021-06-25 17:46:09

為因應本土疫情，全國實施第三級防疫警戒至7月12日，多項國家考試也因此延後舉行，不過針對將在7月下旬舉行的三項醫事人員考試，考選部今（25）日表示，將朝如期舉行方向規劃，相關考試計劃，將於近日內報請中央流行疫情指揮中心同意後，儘快正式對外發布。

我是廣告 請繼續往下閱讀
考選部指出，儘管現階段三級警戒將持續至7月12日，惟因疫情已有減緩趨勢，針對訂於7月下旬舉行的三項醫事人員考試，將朝如期舉行方向規劃，並增加多項強化防疫的具體作為，使試務的辦理符合現階段防疫需求。

考選部表示，三項醫事人員考試每年平均錄取超過一萬人，是國家防疫和人民維生的必要人力。值此防疫期間，第一線醫護人員皆已負荷過重，適時增加新血實有其急迫性，各醫療體系亦均期待這一批生力軍能夠及早投入，以強化國家防疫與常態醫療的人力資源。

考選部強調，為使三項醫事人員考試能夠如期舉行，並符合三級警戒下的防疫需求，考選部除規劃調整延長其中二項考試的日程，以減少每日及各試區人流外，並強化了12項國家考試防疫作為，提升各項管制措施的強度，盼能兼顧應考人應試權益、應考人及試務工作人員健康安全及降低國家防疫負擔，儘速提供有急迫需求的醫療防疫人力。

有關考試日程及調整延長，在「110年第二次專技醫師第二階段考試」部分，依原定7月22日至23日上午舉行；原定7月24日至26日的110年第二次專技醫師第一階段考試、牙醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試、110年專技職能治療師、呼吸治療師、獸醫師、助產師考試，向前延長半天改為7月23日下午至26日舉行，其中7月23日下午將安排舉行醫師第一階段考試；原定7月31日至8月2日舉行的110年第二次專技中醫師考試分階段考試、營養師、護理師、社會工作師考試、110年專技心理師、法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師考試、高等暨普通考試驗光人員考試，延長1天改為7月31日至8月3日舉行，護理師考試單獨於7月31日考試，其他類科改於8月1日至2日舉行，8月3日單獨舉行牙體技術師實地測驗。

另外在強化各項防疫作為部分，則包括統一提供中午用餐隔板、在每縣市考區學校配置一位護理人員、防疫或感控醫師、考試工作人員若屬「需長時間集中工作」或「密集接觸較多人群」者，依指揮中心公告屬第七類優先施打疫苗、應考人、陪考人員及考試工作人員均須填寫繳交「健康關懷表」、增加備用試場監場人員安全防護、增加不得外出名單勾稽比對範圍、增加陪考限制強度、規劃隔離備用試場獨立動線分區分流、考前一天禁止應考人進入試區學校查看考場、加強試區環境清潔消毒、試場通風、每日最後一節考試結束後，應考人須分梯次儘速離開考場、鼓勵應考人分流進入考場及自備中午餐點。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
52%48%
2021-06-25-2021-06-28

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
9.09%90.91%
2021-06-25-2021-06-27

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
60.42%39.58%
2021-06-25-2021-06-27
家用快篩試劑套組上市，你有意願去買來檢測嗎？

家用快篩試劑套組上市，你有意願去買來檢測嗎？

繼續作答
如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

繼續作答
即時
推薦閱讀