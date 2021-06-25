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越南疫苗接種烏龍　民眾半小時被打兩劑AZ

▲越南胡志明市一名民眾近日在30分鐘內遭醫護人員注射了兩劑AZ疫苗，所幸目前健康狀況穩定。專家表示，這種情況不會傷害人體健康，頂多造成疫苗浪費。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲越南胡志明市一名民眾近日在30分鐘內遭醫護人員注射了兩劑AZ疫苗，所幸目前健康狀況穩定。專家表示，這種情況不會傷害人體健康，頂多造成疫苗浪費。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-25 18:32:29

（中央社記者陳家倫河內25日專電）越南胡志明市一名民眾近日在30分鐘內遭醫護人員注射了兩劑AZ疫苗，所幸目前健康狀況穩定。專家表示，這種情況不會傷害人體健康，頂多造成疫苗浪費。

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越南青年報（Tuoi Tre）報導，事件「苦主」是胡志明市新山一貨運服務聯合股份公司的員工武佑明（VuHuu Minh）。

武佑明回憶，22日下午，一名護理師看過他的接種資料，並確認他符合施打資格後，幫他打了第一劑的阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）疫苗。

武佑明隨後拿著接種資料移往下一張桌子，另一名護理師看了他的接種資料後叫他坐下，並請他轉過頭去，之後拿起針筒再給他打了一劑AZ。

武佑明說：「兩劑加起來總共一毫升，一劑下午3時30分打，一劑下午4時打」，「我整個嚇到，因為護理師事前沒有問我是否已經打過了。」發現自己被打了第二針後，武佑明當場詢問護理師與同事，「為何連續給我打兩針？」

武佑明說，他不是故意連續打兩劑AZ疫苗。他23日上午也向地方主管機關通報這件事，並希望能夠明確人員協調的流程，讓相同事件不會發生在其他人身上。

武佑明目前在家休息，身體健康狀況平穩。

報導表示，AZ疫苗兩劑建議的施打間隔從4週至12週不等。專家表示，短時間內連續打了兩劑AZ疫苗，不會影響接種者的健康，只是白白浪費第二劑而已。

越南青年報針對此案聯繫胡志明市疾病控制中心，不過尚未收到回覆；胡志明市衛生局則說它們還沒接獲相關通報。

越南衛生部今天上午通報，越南全國迄今共計施打超過292萬劑的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，並有超過14萬人完整接種了兩劑疫苗。（編輯：馮昭）1100625

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您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
52%48%
2021-06-25-2021-06-28

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
9.09%90.91%
2021-06-25-2021-06-27

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
60.42%39.58%
2021-06-25-2021-06-27
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