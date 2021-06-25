越南疫苗接種烏龍　民眾半小時被打兩劑AZ

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武佑明回憶，22日下午，一名護理師看過他的接種資料，並確認他符合施打資格後，幫他打了第一劑的阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）疫苗。
武佑明隨後拿著接種資料移往下一張桌子，另一名護理師看了他的接種資料後叫他坐下，並請他轉過頭去，之後拿起針筒再給他打了一劑AZ。
武佑明說：「兩劑加起來總共一毫升，一劑下午3時30分打，一劑下午4時打」，「我整個嚇到，因為護理師事前沒有問我是否已經打過了。」發現自己被打了第二針後，武佑明當場詢問護理師與同事，「為何連續給我打兩針？」
武佑明說，他不是故意連續打兩劑AZ疫苗。他23日上午也向地方主管機關通報這件事，並希望能夠明確人員協調的流程，讓相同事件不會發生在其他人身上。
武佑明目前在家休息，身體健康狀況平穩。
報導表示，AZ疫苗兩劑建議的施打間隔從4週至12週不等。專家表示，短時間內連續打了兩劑AZ疫苗，不會影響接種者的健康，只是白白浪費第二劑而已。
越南青年報針對此案聯繫胡志明市疾病控制中心，不過尚未收到回覆；胡志明市衛生局則說它們還沒接獲相關通報。
越南衛生部今天上午通報，越南全國迄今共計施打超過292萬劑的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，並有超過14萬人完整接種了兩劑疫苗。（編輯：馮昭）1100625