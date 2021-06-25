Delta變異株入侵台灣！接觸者基因定序明日出爐

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指揮中心指出，因應 Delta變異株於全球日益擴散且其傳播力高，自今27日零時起抵台的班機，將全面提升入境人員檢疫措施，若為「重點高風險國家」入境旅客，自空港或海港入境後一律入住集中檢疫所14天，且須配合入住時、檢疫期滿進行PCR檢測，旅客不需支付檢疫所及採檢費用。目前「重點高風險國家」為巴西、印度，含本次新增英國、秘魯、以色列、印尼及孟加拉等共7國。
上述7國入境後應入住防疫旅宿或自費入住集中檢疫所14天，且於居家檢疫期滿前配合進行PCR檢測。國籍航空公司機組員，自紹述國家航線航班返台後，應居家檢疫14天及檢疫期滿進行PCR檢測，且應入住防疫旅宿或符合規定之公司宿舍。
屏東一名自營計程車運將染疫，爆發群聚感染，累計至今已7人確診，經匡列後發現小黃運將曾載運的一名確診乘客，其家屬與「祕魯返台確診祖孫」為親戚，引起外界憂心變種病毒是否已經入侵台灣。經基因定序確認後，指揮官陳時中今宣布，祕魯祖孫2人證實感染印度變異株Delta病毒。
指揮中心發言人莊人祥表示，秘魯入境、感染Delta的祖孫確診後，其鄰居也接續確診，鄰居與祖孫互相認識，曾有過短暫接觸，進而引發友人及計程車司機的本土群聚，目前並不曉得鄰居是否是被感染Delta的祖孫傳染，也可能是社區中的其他感染源，因此需要進行病毒序列分析。
醫療應變組副組長羅一鈞表示，該祖孫入境後，是到屏東進行居家檢疫，與屏東程車司機沒有直接接觸，目前並不清楚相關本土個案是否也感染Delta，待病毒序列後續結果出爐再進行分析。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。