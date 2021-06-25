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「最美白娘子」現在如何了？66歲的她　超仙模樣曝光

▲「最美白娘子」趙雅芝近況曝光，絕美模樣引起討論。（圖／翻攝趙雅芝微博、IMDB）
▲「最美白娘子」趙雅芝近況曝光，絕美模樣引起討論。（圖／翻攝趙雅芝微博、IMDB）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-06-25 19:43:04｜2021-06-25 20:03:01

香港資深演員趙雅芝，出演過許多影視作品，在1970年至1980代是「四大花旦」之一。有著端莊美貌的她令人印象深刻，而她在1992年出演《新白娘子傳奇》的「白素貞」一角後，人氣更是水漲船高，因此有「最美白娘子」美譽。如今29年過去，今年66歲的趙雅芝現在變得如何呢？她在微博曬出多張照片，嫵媚模樣引起網友熱議。

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趙雅芝在進入演藝圈之前，曾是日本航空公司的空姐，1973年參與香港小姐選拔，奪下第四名的好成績。進入演藝圈後拍攝過許多作品，包含《倚天屠龍記》、《楚留香》、《上海灘》等，她憑著精湛演技爆紅，之後接拍《新白娘子傳奇》更是讓她演藝事業再創高峰。而她於1984年與黃錦燊再婚後，便淡出幕前，但就算很少拍戲，人氣也依舊居高不下，在2016年時還參與錄製了真人秀。

▲趙雅芝因為演出《新白娘子傳奇》，絕美模樣受封「最美白娘子」。（圖／翻攝IMDB）
▲趙雅芝因為演出《新白娘子傳奇》，絕美模樣受封「最美白娘子」。（圖／翻攝IMDB）
近來趙雅芝在微博曬出近況照片，驚人的美貌隨即引起關注，她在微博貼出的是一組機場照，照片中她穿著黑色短洋裝，內搭黃黑圖案的長袖上衣，戴著墨鏡、黑色口罩，將飄逸的長髮綁成公主頭，白皙天鵝頸與纖細的長腿宛如少女般嬌嫩，完全看不出歲月在她身上留下的痕跡。網友看到照片後，紛紛留言稱讚：「有完沒完，天使下凡不提早說一聲咩」、「不管幾歲，少女心萬歲」、「我覺得我還能再愛100年。」

▲66歲的趙雅芝近況曝光。（圖／翻攝趙雅芝微博）
▲66歲的趙雅芝近況曝光。（圖／翻攝趙雅芝微博）
▲66歲的趙雅芝近況曝光。（圖／翻攝趙雅芝微博）
▲▼趙雅芝保養得宜，依舊有著仙女外貌。（圖／翻攝趙雅芝微博）
▲66歲的趙雅芝近況曝光。（圖／翻攝趙雅芝微博）
 

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