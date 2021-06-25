不要挑！輪到你打就去打　陳其邁：我也是打AZ疫苗

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屏東枋山一對祖孫自秘魯返台，因感染印度Delta變種病毒株，病毒擴散導致7人確診，因Delta病毒株傳播力更勝英國變種病毒株，1人可傳染5～8人。對此，陳其邁做出上述表示。
陳其邁表示，高醫院長鍾飲文昨天也跟大家分析過，最早發現的武漢病毒1人可傳2.4～2.6人，到引發歐洲第一波疫情毒株是1傳3人，英國Alpha變種病毒株是1傳 4～5人，印度Delta 變種病毒株1人可傳染5～8人，這也是英國原本要慢慢解封，時間又延後的原因。
陳其邁指出，Delta病毒傳播力更強，所以一定要接種疫苗，現階段依國外經驗，AZ疫苗對印度的2種病毒株都有效，尤其對重症、致死率的保護力都超過95%以上，高雄市99%的醫療專業人員都打AZ疫苗，他自己和衛生局長也是打AZ疫苗，請民眾聽專家跟醫師建議，「疫苗輪到你打就去打」。
陳其邁表示，高雄市昨天已啟動疫調，共有13位往來屏東枋山的攤商都已通知進行PCR採檢，大型蔬果市場、民生物資供應站也已在造冊施打疫苗。
陳其邁也拜託民眾不要挑疫苗，他說，AZ疫苗對於印度的Kappa和Delta都有效，對於重症跟致死率都有保護力，陳其邁強調，疫苗都差不多趕快打，「先打了再說，沒打都不算，你如果在那裡選然後被傳染，這樣風險很高」，醫療專業人員都說疫苗趕快打，疫情傳播速度是非常快的。
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