COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

不要挑！輪到你打就去打　陳其邁：我也是打AZ疫苗

▲陳其邁也拜託民眾不要挑疫苗，他說，AZ疫苗對於印度的Kappa和Delta都有效，他和衛生局長都是打AZ疫苗。（圖／高市府提供）
▲陳其邁也拜託民眾不要挑疫苗，他說，AZ疫苗對於印度的Kappa和Delta都有效，他和衛生局長都是打AZ疫苗。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-06-25 18:36:38

中央疫情指揮中心指揮官陳時中今（25）日證實屏東祖孫兩人自秘魯返台後確診病毒基因定序為印度Delta變異株，對於Delta恐入侵南台灣，高雄市長陳其邁呼籲市民，不知疫情何時來，疫苗輪到你打就去打，不要挑疫苗，沒打前都不算，風險真的很高，他和衛生局長都是打AZ疫苗。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲AZ疫苗對於印度的Kappa和Delta都有效。（圖／高市府提供）
▲AZ疫苗對於印度的Kappa和Delta都有效。（圖／高市府提供）
屏東枋山一對祖孫自秘魯返台，因感染印度Delta變種病毒株，病毒擴散導致7人確診，因Delta病毒株傳播力更勝英國變種病毒株，1人可傳染5～8人。對此，陳其邁做出上述表示。

陳其邁表示，高醫院長鍾飲文昨天也跟大家分析過，最早發現的武漢病毒1人可傳2.4～2.6人，到引發歐洲第一波疫情毒株是1傳3人，英國Alpha變種病毒株是1傳 4～5人，印度Delta 變種病毒株1人可傳染5～8人，這也是英國原本要慢慢解封，時間又延後的原因。

陳其邁指出，Delta病毒傳播力更強，所以一定要接種疫苗，現階段依國外經驗，AZ疫苗對印度的2種病毒株都有效，尤其對重症、致死率的保護力都超過95%以上，高雄市99%的醫療專業人員都打AZ疫苗，他自己和衛生局長也是打AZ疫苗，請民眾聽專家跟醫師建議，「疫苗輪到你打就去打」。

陳其邁表示，高雄市昨天已啟動疫調，共有13位往來屏東枋山的攤商都已通知進行PCR採檢，大型蔬果市場、民生物資供應站也已在造冊施打疫苗。

陳其邁也拜託民眾不要挑疫苗，他說，AZ疫苗對於印度的Kappa和Delta都有效，對於重症跟致死率都有保護力，陳其邁強調，疫苗都差不多趕快打，「先打了再說，沒打都不算，你如果在那裡選然後被傳染，這樣風險很高」，醫療專業人員都說疫苗趕快打，疫情傳播速度是非常快的。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
52%48%
2021-06-25-2021-06-28

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
9.09%90.91%
2021-06-25-2021-06-27

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
60.42%39.58%
2021-06-25-2021-06-27
家用快篩試劑套組上市，你有意願去買來檢測嗎？

家用快篩試劑套組上市，你有意願去買來檢測嗎？

繼續作答
近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

繼續作答
即時
推薦閱讀