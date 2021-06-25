指考監試人員可打疫苗　報名比往年熱烈

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中央流行疫情指揮中心已於6日宣布，指考監試人員列為公費疫苗接種第3順位。教育部主任秘書廖興國昨天在線上記者會也重申，中小學教職員爭取在開學前14天完成接種，暑假會接觸到學生者如指考人員、幼兒園、課後照顧中心教職員等，會優先施打。
一名大學教職員接受中央社電訪表示，本來沒報名指考監試，但後來聽說可以打疫苗，便在追加試務人員時報名。他所屬考區這一波需240人，卻有將近700人報名，出現接近3搶1的情況。
這名教職員說，指考監試時不能做自己的事，不能看手機、看書，要時時觀察考生狀況，「說實在蠻無聊的」。且又是在暑假期間，過去很少有大學教授報名，多半是學校行政職員擔任，有時候還找不滿。今年有疫苗打，聽說有很多教授也報名，比往年還熱烈許多。
這名教職員表示，觀察後來報名成功者，多數是有監試經驗且沒出過錯，例如被巡堂者發現在做自己的事等。他也說，畢竟只打了一劑，且要與20多名沒打過疫苗的學生共處在一個環境中，還是有一定風險，相關單位也提醒務必注意自身健康。
根據教育部於11日發出的函文，要求各考區在18日、25日分梯造冊，列為第1順位的是指考監試、巡場、護理、體溫量測人員；第2順位是考分區主任、幹事、管卷人員；第3順位則是運題、清潔、總務等試務支援人員。
教育部也指出，已優先施打疫苗人員，若無故拒絕執行試務工作，將由所屬學校或單位議處。（編輯：管中維）1100625