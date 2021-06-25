黃文益：請黃紹庭勿假借「好心肝」打壓高雄市防疫工作

高雄市近日將載運國際移工的防疫巴士駕駛及相關工作人員、通譯納入ＣOVID-19疫苗施打範圍，卻遭國民黨議員黃紹庭質疑會是下一個「好心肝」事件。對此，高雄市議會民進黨團幹事長黃文益表示，「好心肝」事件是因台北市政府管控不當，高雄市是依防疫需求匡列對象，且須經造冊、查核無誤後再精準施打，兩者完全不同，請國民黨不要混淆視聽、打泥巴仗。

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黃文益表示，高市府將第一線載運國際移工的防疫巴士駕駛、現場處理相關事務的人員及通譯等295人列入疫苗接種對象，主要是認定這些人符合疾管署所定義的「維持防疫量能，執行居家檢疫與居家隔離者關懷服務工作可能接觸前開對象之第一線人員」，且確實有疫苗施打的需求，國民黨把這拿來與疫苗管控不當造成的「好心肝」事件相比，若不是刻意抹黑，就是根本搞不清楚狀況。

黃文益也指出，「好心肝」事件最大的問題，在於沒有確實造冊且配發管控失當，使得一些診所可以將疫苗提供給原本不符合施打資格的對象，然而此次高雄市是依規定將移工業務中風險較高且符合條件的人員納入施打範圍，後續也必須先經過確實的造冊、查核，才會根據名單來精準施打，既沒有特權問題，更不會出現偷打、搶打疫苗的狀況，與「好心肝」的狀況根本是天差地遠。

黃文益強調，目前國外疫苗已陸續抵台，國產疫苗也可望於近期進入量產，中央與地方政府勢必要隨時調整疫苗施打範圍，在符合公平正義、造冊確實等前提下，各界應尊重政府及專家學者對於疫苗施打的評估及決策，一起讓台灣逐步達成足夠的疫苗覆蓋率，早日戰勝疫情。