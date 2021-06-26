俄羅斯藉黑海細故　展開反西方認知作戰

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俄羅斯意識到這是發動認知作戰的良機，所以不讓英國先出手，而是先發制人捏造這起細故的敘事。
以下是有關於這起事件的原委與分析：
● 事發經過
俄羅斯新聞社「國際傳真社」（Interfax）23日報導，俄國國防部指出，英國海軍驅逐艦衛士號闖入俄國黑海領海達3公里，俄軍艦艇隨即射擊警告，俄軍戰機也在英艦航道投下炸彈示警，並說衝突地點在克里米亞半島（Crimea）海岸地標費歐倫特角（Cape Fiolent）附近海域，事發後衛士號已迅速離開俄國領海。
英國國防部否認俄羅斯政府聲稱衛士號在黑海遭到射擊警告，並說：「衛士號並未遭遇任何射擊警告。那艘皇家海軍艦艇在烏克蘭領海進行無害通過（innocentpassage），符合國際法。」
● 英國中計
新聞週刊的報導說，當時衛士號搭載英國記者，他們發回的報導更是加油添醋描述發生在公海的這起事件，包括俄羅斯戰機在衛士號上空呼嘯飛越，與英國國防部淡化事件的聲明南轅北轍。
吉爾斯說：「英國沒有統一口徑而遭受質疑，這無疑是搬石頭砸自己的腳，反而讓俄羅斯掌握話語權，俄羅斯也心知肚明，國際間有很多人會相信他們所言。」
即使事實核查推翻莫斯科方面的說法，克里姆林宮（Kremlin）也達成自己所設定的目標，也就是向民眾大內宣：俄羅斯雖面臨敵對外國威脅，但俄國完全有能力反制。
● 俄羅斯藉細故找碴的動機
吉爾斯表示，俄羅斯就是要勾勒出一個高度危險的局勢，有誤判風險，且有可能演成直接衝突。
2014年俄國併吞克里米亞，英國和國際社會都不承認俄羅斯對克里米亞的主權，所以，英國國防部發聲明的措詞稱，那艘驅逐艦是在烏克蘭領海執行「無害通過」。
但是在24日，俄國副外長雷雅布可夫（SergeiRyabkov）措辭更嚴厲，重申俄羅斯對克里米亞半島的主權，並說莫斯科若有必要保護國家疆界，「可以訴諸常理，要求尊重國際法，如果這無濟於事，我們可以轟炸」。
倫敦大學學院（University College London）斯拉夫東歐研究院（School of Slavonic and EastEuropean Studies）名譽教授蓋雷歐蒂（MarkGaleotti）表示：「比起以往俄羅斯外交部的說法，這個聲明更是咄咄逼人。」
他告訴新聞週刊：「問題是俄羅斯陷入打嘴砲軍備競賽，因此若是他們始終低調，各方會有各種不同解讀，所以就某種程度而言，為了維持他們話語的影響力，每次都必須更走極端些，而且更有張力。」
● 俄羅斯劍指黑海
英國國防部則表示，那個海域的開火射擊，其實是幾英里外俄羅斯海軍預先計畫好的演習之一。
俄羅斯國防部通常急於在推特發布，俄羅斯空軍與北約（NATO）會員國戰機過招的影音，這次也公布了戰機在衛士號上空呼嘯飛越，以及其他監控影片。
但似乎沒能佐證他們宣稱曾開火以及迫使衛士號改變航道的說法。
莫斯科的聲明如果屬實，將是一個世紀多以來，俄羅斯首次向英國軍艦開火，上次是於1919年，一艘布爾什維克級（Bolshevik）潛艇在芬蘭灣發射魚雷擊沉一艘驅逐艦。
長久以來，俄羅斯向來渴望控制黑海，或至少不讓並非位於黑海周遭的國家，在這裡取得任何耀武揚威的機會。
不過俄羅斯期盼掌控黑海卻難如願。英國威爾斯卡地夫大學（Cardiff University）俄羅斯專家及國際關係學者芮德成科（Sergey Radchenko）表示：「在冷戰早期，（前蘇聯領導人）史達林（Josef Stalin）曾試圖加強蘇聯對於博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait）的控制，達成掌控黑海的目的，卻未能如願。自從蘇聯解體以來，烏克蘭崛起成為黑海強國，以及俄烏兩國緊張關係加劇，俄羅斯的願望似乎更渺茫。」
● 不讓北約軍演占上風
儘管美國總統拜登與俄羅斯總統蒲亭在瑞士日內瓦的峰會剛落幕，雙方會晤氣氛還算融洽，但莫斯科方面顧忌北約即將於28日在黑海展開的「海風-2021」（SeaBreeze 2021）軍演。
芮德成科表示：「至少在口頭上，莫斯科仍堅持黑海隸屬黑海各國，並且一再針對北約在這個海域展開演習和情報蒐集表達不滿。」他把23日英俄兩國在黑海的細故，視為「精心策劃的一台戲，某種程度上雙方都在訴諸邊緣政策」。
英國確實有意為難克里姆林宮，並設法維護在國際水域的航行自由權利，不理會俄羅斯對克里米亞主權的主張，並展現對烏克蘭的支持。
然而，就算莫斯科可能無法說服國際社會，有關於克里姆林宮闡述俄羅斯積極威懾北約盟邦的說法，以及莫斯科的安全和政策制定方面，則是獲得了國內民眾的認同。（譯者：曹宇帆/核稿：劉學源）1100626