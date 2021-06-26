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「北有董事丁守中、南有廠商張顯耀」黃捷：嘴臉惡劣

▲ 高雄市議員黃捷痛批繼黃昭順、丁守中之後，又查到國民黨偷打AZ疫苗！（圖／新頭殼）
▲ 高雄市議員黃捷痛批繼黃昭順、丁守中之後，又查到國民黨偷打AZ疫苗！（圖／新頭殼）

新頭殼newtalk

2021-06-26 16:56:59

新冠肺炎疫情持續在台延燒，日本25日再贈我國100萬劑AZ疫苗，國民黨前立委張顯耀竟高喊「台灣不要撿日本國人不要的AZ」，卻被爆料他早在5月底就已經施打了AZ疫苗。對此，高雄市議員黃捷痛批，國民黨一邊高喊「乞丐說」，一邊卻偷打AZ疫苗實在讓人看不下去，嘴臉有夠惡劣。

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黃捷在臉書Po文氣憤表示：「太離譜了！真的太離譜了！繼黃昭順、丁守中之後，又查到國民黨偷打AZ疫苗！」並提到，張顯耀25日中午還在臉書砲轟駐日代表謝長廷，要求謝請日本把AZ疫苗換成BNT或莫德納，張顯耀還說「台灣不要撿日本國人不要的AZ」，結果自己卻跑去施打AZ疫苗，這種嘴臉實在有夠惡劣。

黃捷批評：「北有董事丁守中打疫苗，南有廠商張顯耀打疫苗，打的還是國民黨最唱衰、一直造謠的AZ疫苗！國民黨這種一手『乞丐說』，一手偷打AZ疫苗的雙面行為，台灣人真的看不下去！我已請責請高雄市衛生局一定要嚴查！一定要給高雄市民一個公道！」

張顯耀25日在臉書發文稱：「台灣普遍已有拒打AZ的聲音，AZ再來，國人會想方設法避開施打AZ，如此，只會拖延台灣疫苗施打的進度，並且增加再向他國乞討的難度！」卻被爆插隊打AZ，為他接種的義大醫院則說明，張顯耀為「協力廠商」，所以頻繁進出醫院才予以施打，這讓日前才說過特權打疫苗「你試試看」的高雄市長陳其邁震怒，下令徹查。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

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民調中心

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
41.94%58.06%
2021-06-25-2021-06-28

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.88%94.12%
2021-06-25-2021-06-27

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
64.38%35.62%
2021-06-25-2021-06-27
如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

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若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

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