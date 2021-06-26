舊金山灣區80%成人有COVID-19抗體　邁向群體免疫

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加州大學舊金山分校流行病學家羅瑟福德（GeorgeRutherford）表示，舊金山灣區的整體抗體數值從3月40.5%躍升，「非常重要」，顯示當地正朝著群體免疫的方向發展，也就是病毒傳染率降低、民眾安全性提高。
至於何時可達所謂的群體免疫？專家估計COVID-19原始病毒株的再傳染率是3，也就是1人染疫，3人被傳染，67%的人口有免疫力時可達群體免疫；而Delta變異株的再傳染率是COVID-19原始病毒株的兩倍，必須84%至86%的人口得到保護力才能達到群體免疫。
羅瑟福德說，若兩種或兩種以上病毒流行，至少要80%或更高比例的人口有免疫力，才能達到群體免疫。另外，人口密度高的地方需要更高的保護力才夠安全。
加州這項研究是在血庫或醫療診所採集健康人士的血液，調查人們是否先前感染過病毒或接種疫苗後的抗體。
由於這項調查並非隨機，無法真實反映全貌。不過數字顯示，加州免疫力最高的地方在南邊的州界附近，達86.5%，這地區在疫情爆發初期受創嚴重。加州北邊農村地帶的社區免疫力最低，為54.4%。
這項研究從病故、染疫和住院率點出疫苗的效用。自今年1月1日以來，在3萬多個加州病故案例中，54人在完全接種疫苗後染疫死亡，病故率約0.15%。
從染疫率和住院率來看，有打疫苗的加州人比未接種疫苗者低80%。值得注意的是，年輕人的接種率偏低，Delta變異病毒株對18歲以下族群是威脅。
這項分析指出，目前加州12歲到17歲疫苗接種率為40%，18歲至49歲接種率達64%，50歲以上加州人疫苗接種率達78%。（編輯：周永捷）1100626