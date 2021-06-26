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周線連六紅！台股高檔震盪　唯強勢股侷限、建議少量操作

▲投顧法人表示，目前台股強勢股愈發侷限，難以支持大盤大步推進，建議少量操作，等待新主流與有利價位。（圖／NOWnews資料照片）
▲投顧法人表示，目前台股強勢股愈發侷限，難以支持大盤大步推進，建議少量操作，等待新主流與有利價位。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2021-06-26 09:46:00

台股週五（25日）在電子、非電各有表現下，盤中一度上漲約190點逼近17600關卡，但午盤後漲勢收斂，終場上漲95.03點，收在17502.99點，成交量則為4795億元。周線連六紅。投顧法人表示，目前台股強勢股愈發侷限，難以支持大盤大步推進，建議少量操作，等待新主流與有利價位。另外，台灣科技業展望仍受惠於歐美持續復甦，獲利、訂單不受影響，甚至可能使供需情況更為吃緊，都有望支撐台股。

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永豐投顧指出，這次FOMC會議決議繼續保持購債規模，而對於市場關心的通膨問題，僅反映在升息腳步提前的遠期支票，並未提及QE縮減，至少在美國完全擺脫COVID-19疫情前，仍會維持寬鬆，市場也反應溫和，有利股市繼續發展。

至於國內本土疫情爆發，進入三級防疫大損國內需求，不過上週央行表示今年經濟成長率仍在5%以上，大有穩定市場信心的功效。若以過去情況看，今年經濟成長率較去年增加1-2%，股市仍可再向上，17000點穩守無虞。

另外，傳產股佔據市場資金最大份額已經兩個月，就過去經驗來看，仍可能延續，上週股價再次震盪也沒有嚇退投資人，但是基本面變化有限而股價卻大幅波動，當沖比又高，應該特別謹慎。

永豐投顧指出，最後從大盤型態來看，應該是完成了頭肩底型態，這意味後勢看漲，不過目前台股強勢股愈發侷限，難以支持大盤大步推進，建議少量操作，等待新主流與有利價位。本週指數區間看17000點至17500點。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，市場稍早已經陸續反映包括通膨升溫預期與緊縮利空，因此預期後續可能對於市場的影響性將有望縮減。隨著市場陸續反覆消化這些雜音、伴隨評價面的修正、季報和產業展望等的支撐，以及6月來殖利率回降，部分市場目光又再出現轉向基本面的跡象。

安聯台灣科技基金基理人廖哲宏則認為，展望明年，載板、矽晶圓以及晶圓代工供需展望仍相對樂觀。其中，載板需求持續提升，尤其是Intel新推出的處理器平台可能消耗更多的層數及面積，矽晶圓明年產能應不會增加，即使現在擴產，預計2023年才可能有新產能，但其客戶端持續擴產、需求強勁，至於晶圓代工，2022年產能幾乎都已被預訂。

他也認為表示，另外像是AIoT人工智慧、汽車電子、高速傳輸等具未來兩到三年的成長趨勢，亦值得留意布局。整理來說，台灣科技業展望仍受惠於歐美持續復甦，獲利、訂單不受影響，甚至可能使供需情況更為吃緊。再就終端需求來說，未來半年到一年較具能見度的次產業惟資料中心(Data Center)及車用電子，近期看到訂單增溫，下半年到明年成長性佳，相關供應鏈應市歐美解封後可明確受惠的族群。

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