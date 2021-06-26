紓困、疫苗獨漏公車駕駛　林奕華要交通部三思

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林奕華批評，交通部將同屬大眾運輸的航空業、公路客運業、計程車、遊覽車、租賃車等都納入紓困補助，卻獨漏公車業者，實在看不懂交通部不補助公車業者及駕駛的道理。
此外，行政院日前宣佈，優先接種疫苗名單納入國家關鍵基礎設施以及民生運作時具高接觸特性的各類人員，包括交通運輸人員、郵差等都在名單內，但交通部針對運輸類人員造冊時，將台鐵、高鐵、國道客運、計程車、物流甚至外送第一線人員都納入，卻又獨漏公車駕駛。
林奕華批，不知道是交通部跟公車駕駛有仇，還是心中根本沒有公車駕駛？才會造成公車駕駛疫苗、紓困兩頭空。
林奕華指出，疫苗問題不像紓困，地方政府可以加碼補貼。疫苗施打順序及人員名單造冊，只有中央的交通部有權力核定。即便地方政府有意將市區公車駕駛納入，但只要公車業不在交通部的優先名單之內，地方政府也無能為力。
林奕華提醒交通部，公車駕駛與其他大眾運輸駕駛的工作性質一樣，每天都接觸不特定人群，染疫風險極高，且染疫後影響範圍極廣。交通部如果不及時檢討現行造冊名單，未來只要有公車駕駛染疫，造成社區蔓延，交通部絕對責無旁貸，無法甩鍋地方政府，希望交通部三思。
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