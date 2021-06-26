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紓困、疫苗獨漏公車駕駛　林奕華要交通部三思

▲國民黨立委林奕華為公車司機爭取納入紓困精進方案與疫苗優先施打名單。（圖／林奕華辦公室提供）
▲國民黨立委林奕華為公車司機爭取納入紓困精進方案與疫苗優先施打名單。（圖／林奕華辦公室提供）

記者余祥／台北報導

2021-06-26 09:58:43｜2021-06-26 10:14:19

立法委員林奕華接獲台北市公車業者陳情，指出此次紓困方案不但遺漏公車業與公車駕駛，竟連疫苗優先施打名單也遺漏公車駕駛，造成公車業及公車駕駛被紓困、疫苗雙漏接，成為防疫孤兒。林奕華表示，希望行政院將公車業納入紓困精進方案與疫苗優先施打名單中。

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林奕華指出，政府宣佈全台進入三級警戒，許多公車業者配合防疫，自主減班，載客量也大幅衰退7、8成，導致公車駕駛收入大減，卻不見交通部給予任何紓困或薪資補貼。

林奕華批評，交通部將同屬大眾運輸的航空業、公路客運業、計程車、遊覽車、租賃車等都納入紓困補助，卻獨漏公車業者，實在看不懂交通部不補助公車業者及駕駛的道理。

此外，行政院日前宣佈，優先接種疫苗名單納入國家關鍵基礎設施以及民生運作時具高接觸特性的各類人員，包括交通運輸人員、郵差等都在名單內，但交通部針對運輸類人員造冊時，將台鐵、高鐵、國道客運、計程車、物流甚至外送第一線人員都納入，卻又獨漏公車駕駛。

林奕華批，不知道是交通部跟公車駕駛有仇，還是心中根本沒有公車駕駛？才會造成公車駕駛疫苗、紓困兩頭空。

林奕華指出，疫苗問題不像紓困，地方政府可以加碼補貼。疫苗施打順序及人員名單造冊，只有中央的交通部有權力核定。即便地方政府有意將市區公車駕駛納入，但只要公車業不在交通部的優先名單之內，地方政府也無能為力。

林奕華提醒交通部，公車駕駛與其他大眾運輸駕駛的工作性質一樣，每天都接觸不特定人群，染疫風險極高，且染疫後影響範圍極廣。交通部如果不及時檢討現行造冊名單，未來只要有公車駕駛染疫，造成社區蔓延，交通部絕對責無旁貸，無法甩鍋地方政府，希望交通部三思。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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