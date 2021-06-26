拚8月全民接種率66%　新加坡打疫苗比排隊買珍奶還快

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已完成2劑疫苗接種的旅星台灣人蔡小姐接受中央社記者訪問時說，接種疫苗可做為「在這邊生活及工作的保障」。接種過程很方便，上網預約後就會收到政府發送的簡訊通知，自行選擇接種地點後就完成預約。
預約當天到接種中心報到後，由專人引導到等候區確認身分資料，接著進到注射區，打完針再到觀察區觀察30分鐘。她說，「從進去到出來，大概40分鐘左右」。
由於新加坡人很愛喝珍奶，手搖飲店經常看到排隊人潮，為了增加民眾接種意願，星國內政部兼永續發展與環境部政務部長陳國明還曾比喻接種疫苗的過程甚至「比排隊買珍奶還快」。
另一名旅星台灣人楊芷宜則形容，接種COVID-19疫苗跟一般打針沒什麼太大差別，打完後覺得「手臂痠痠的」。如同許多旅星台灣人一樣，她因疫情的緣故，已超過一年沒回台灣了，「希望趕快接種，就有機會可以回台灣」。
●疫苗採購快狠準奪先機 創意影片催施打率
疫苗被視為對抗COVID-19最有效的抗疫利器之一，更是全球各國搶破頭的防疫戰略物資。陳國明指出，新加坡早在去年4月就成立專家團關注全球疫苗研發進度，這是星國政府能及早採購足夠疫苗數量重要的原因。
事實上，當地媒體曾報導，新加坡去年6月就完成了採購莫德納疫苗的合約簽署，緊接著8月又分別簽署採購中國科興（Sinovac）疫苗、Pfizer- BioNTech疫苗2項合約。以現在國際搶購疫苗、現貨短缺的窘境來看，新加坡疫苗採購策略的確是眼光精準，奪得先機。去年12月底，首批Pfizer- BioNTech疫苗即運抵新加坡，創下亞洲國家先例。
為鼓勵民眾踴躍打疫苗，新加坡總理李顯龍與其他多位內閣閣員也都很早就接種。然而，接種計畫啟動初期，民眾難免有些遲疑，為此，新加坡政府透過社群媒體、電視、報紙等媒介持續向民眾宣導打疫苗的益處，還請出當地知名老牌藝人拍攝搞笑影片鼓勵民眾接種，最近也邀請醫生與藝人合拍影片，由專家出馬為各種常見問題解惑。
新加坡民眾沈玉英受訪時表示，政府在報紙跟電視推出的廣告很有效，她70多歲的母親，平常有看電視節目的習慣，受到廣告影響，「覺得打疫苗沒有這樣可怕」，另外還有義工登門親自說明，幫忙預約接種日期。她的母親已打完2劑，沒出現什麼副作用。
星國開打疫苗初期優先為醫療及前線人員、70歲以上的年長者施打，再逐步擴及至其他年齡層對象，自6月中起開放12至39歲的公民預約登記，預計7月初，12至39歲的永久居民及長期准證持有者可開始登記接種。
沈玉英說，她15歲的兒子原本無意接種，但看到最近本土疫情，覺得還是應該要打，畢竟學校很多人，打了疫苗可以保護自己，也希望打了疫苗，待疫情趨緩就可以出國旅遊。
●力拚接種涵蓋率與病毒共存 星國研發疫苗第2季三期試驗
隨著各種傳染力更強的變種病毒陸續出現，星國也調整疫苗施打策略，將2劑接種間隔時間從3至4週延長到6到8週，讓更多人盡快能至少接種一劑，獲得部分保護力。
截至6月25日為止，新加坡累計6萬2513人確診，病故人數僅有35人。當局多次強調，接種疫苗能有效防止重症出現。
至今新加坡超過50%的人口至少接種一劑疫苗，約36%完整接種2劑。星國跨部會抗疫工作小組指出，隨著更多COVID-19疫苗抵達，接下來將加速推動接種計畫，力拚8月達到2/3人口完成接種2劑疫苗的目標。
抗疫工作小組聯合領導人之一、財政部長黃循財說，待達到更高的接種率後，將研議如何逐步鬆綁各樣防疫措施，包括恢復更多經濟活動及放寬邊境管制，也有可能放寬戴口罩的規定，例如，可能在戶外就不需要戴，但在室內及風險較高的環境內，仍須繼續戴口罩。
不過，新加坡伊麗莎白諾維娜醫院傳染病專家梁浩楠態度較為保留，他認為，最初在印度發現的Delta變異株病毒傳播力很強，一個人感染後可能傳染給6到10個人，因此應該等到90%人口或幾乎所有成人都完成接種後，再擴大放寬防疫措施比較安全。
雖然新加坡目前使用的都是向外國採購的COVID-19疫苗，但並未放棄國內研發的可能性。由杜克－新加坡國立大學醫學院（Duke-NUS Medical School）與美國製藥公司ArcturusTherapeutics研發的疫苗，預計今年第2季進入第3期臨床試驗。
若新加坡成功研發疫苗，梁浩楠分析，也許可以作為第3劑使用，「到頭來還是需要有自己的方法，自己可以做疫苗是最好的」。
星國總理李顯龍也說，未來生活新常態裡，很可能需要與新冠病毒共存，也許每年都要打一劑疫苗。「疫苗接種對於我們與COVID-19這個流行病共處是很關鍵的策略」，雖然不能根除這個病毒，「但我們可以控制它」，就像因應流感一樣。（編輯：周永捷）1100626