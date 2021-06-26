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逾140起不明飛行現象無解！美調查報告　不排除外星科技

▲美軍近年陸續都有拍攝到不明飛行現象，有關調查報告出爐，不排除是外星科技。（圖／擷取自 Youtube 片段）
▲美軍近年陸續都有拍攝到不明飛行現象，有關調查報告出爐，不排除是外星科技。（圖／擷取自 Youtube 片段）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-06-26 10:42:48

近年有關美軍目擊不明飛行物的事件頻傳，美國政府也展開調查報告，並於當地時間週五公布調查報告，144起有關事件中，僅1起能提出解釋，故不排除這些異象是來自外星世界的可能性。

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綜合《路透社》、《BBC》等外媒報導，有關不明飛行物的目擊報告越來越多，美國五角大廈便在去年8月成立「不明飛行現象任務小組」（Unidentified Aerial Phenomena Task Force），檢視自2004年來，美軍飛行員所目擊的144份報告，發現當中只有1份能夠提出解釋，坦言：「資料庫中缺乏充足資訊，能對這些現象提出具體說明。」

報導引述調查報告內容，提出多種可能性，如中俄等國研發的飛行科技、大氣現象、雷達上結成的冰晶等等，甚至也可能與美國自己進行的機密研究計畫有關。雖然沒有直接證據能證實，這些無法解釋的飛行物就是來自外太空，但也同樣無法排除是外星物體的可能性。

報告也警告，這些不明飛行現象事件顯然構成飛航安全問題，或許會對美國的國家安全構成挑戰，任務小組仍在試圖以新管道蒐集更多資訊。

美國海軍近年曾多次目睹發神秘飛行體，這些飛行物除了能高速飛行，還能自由沒入水中，所展示出來的技術被認為已超越目前已知的航空科技。

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