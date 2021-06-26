台大線上畢典！捷安特創辦人羅祥安給畢業生兩個成功錦囊

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而COVID-19肆虐全球的結果，使得台灣跟全世界，大家的生活型態、社會的結構、經濟活動的節奏都被打亂了，羅祥生指出，這當然是一個危機，但是更是一個絕好的機會。所以，將你們迎面而來的，是無數的創新的機會，以及冒險卻令人興奮的全新挑戰。
羅祥生說，大學畢業的時候，他滿懷抱負，迫不及待地想要大展身手，也進入台灣最大的貿易公司工作，但是發現所學的很多東西，恐怕都要等到10年、20年之後，如果有幸當上高級主管才能派上用場，「更諷刺的是，我是商學系(現工商管理學系)畢業的，但是工作兩年後，我發現我真的不喜歡做商人，我也不喜歡做生意，我有興趣的是做事業。」
「幸好我有聆聽我心裡面的微弱的聲音，決定踏進自行車業，放棄掉台北最好的貿易公司的金飯碗，而去參加在大甲⼀個只有38個人的小公司，來追求我的夢想。那時候許多人認為我腦筋有問題，頭殻壞去， 但現在回顧回來，我當時是做了人生一個非常好的決定。」
同時他也送給畢業生兩個「成功的錦囊」，第一個錦囊，不管你做什麼工作，不論你職務的高低，永遠都要站在顧客的立場，來為他們設想，還能做什麼，讓他們能夠得到更多的創新價值。第二個錦囊，無論作什麼工作，不管你職務的高低，永遠都要站在經營者的角度來為公司設想，要做什麼， 才能讓公司更健康，永續經營跟發展。
羅祥生：「既使你們把我後面講的很多東西都忘記了，沒關係，但是這個畢業禮物你們一定要記得帶回去，因為這些『同理心』｜的兩個錦囊，在未來會給你們帶來意想不到的祝福！』
最後，羅祥生鼓勵畢業生，聆聽自己內心深處的微小的聲音，讓它引導你，去尋找到你們的天賦，了解你們的命定，不求第⼀，要作惟一，做你真正的自己，成為惟⼀。
台大今年度畢業人數有學士班4905人、碩士班4850人、博士班504人 ，總計10259人。
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