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直播／變種Delta入侵？祕魯祖孫接觸者基因定序今出爐

▲指揮中心證實屏東秘魯返台祖孫，兩人基因定序為Delta病毒，讓周邊鄰里村拉警報，其接觸者基因定序預定今（26）日出爐，請跟著《NOWnews今日新聞》的鏡頭一起來關心。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心證實屏東秘魯返台祖孫，兩人基因定序為Delta病毒，讓周邊鄰里村拉警報，其接觸者基因定序預定今（26）日出爐，請跟著《NOWnews今日新聞》的鏡頭一起來關心。（圖／指揮中心提供）

記者許家禎／台北報導

2021-06-26 14:00:00｜2021-06-26 14:55:05

中央流行疫情指揮中心昨（25）日公布國內新增76例本土COVID-19確定病例，而確診個案中新增5例死亡。雖然確診人數與死亡個案數稍稍下降，但指揮中心也證實屏東秘魯返台祖孫，兩人基因定序為Delta病毒，讓周邊鄰里村拉警報，其接觸者基因定序預定今（26）日出爐，請跟著《NOWnews今日新聞》的鏡頭一起來關心。

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印度Delta變異株造成新的一波全球感染，目前國內已累積7個Delta變異株個案，為防範變異株造成的威脅，指揮中心宣布加強變邊境管控三措施。另外，「疫苗殘劑」預約即刻開放，讓全台基層診所措手不及，預約電話被打爆，民眾也抱怨連連，面對新一波亂象，指揮中心是否另有宣導值得關注。還有全民也將持續關注北農群聚案以及疫苗相關規劃。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
43.18%56.82%
2021-06-25-2021-06-28

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
6.32%93.68%
2021-06-25-2021-06-27

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
63.97%36.03%
2021-06-25-2021-06-27
若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

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如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

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