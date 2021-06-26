直播／變種Delta入侵？祕魯祖孫接觸者基因定序今出爐
中央流行疫情指揮中心昨（25）日公布國內新增76例本土COVID-19確定病例，而確診個案中新增5例死亡。雖然確診人數與死亡個案數稍稍下降，但指揮中心也證實屏東秘魯返台祖孫，兩人基因定序為Delta病毒，讓周邊鄰里村拉警報，其接觸者基因定序預定今（26）日出爐，請跟著《NOWnews今日新聞》的鏡頭一起來關心。
記者許家禎／台北報導
2021-06-26 14:00:00｜2021-06-26 14:55:05
印度Delta變異株造成新的一波全球感染，目前國內已累積7個Delta變異株個案，為防範變異株造成的威脅，指揮中心宣布加強變邊境管控三措施。另外，「疫苗殘劑」預約即刻開放，讓全台基層診所措手不及，預約電話被打爆，民眾也抱怨連連，面對新一波亂象，指揮中心是否另有宣導值得關注。還有全民也將持續關注北農群聚案以及疫苗相關規劃。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。